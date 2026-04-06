Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia Kecam Agresi Militer Global

Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, yang beranggotakan anggota DPR dan DPD RI, menyatakan kecaman keras terhadap seluruh bentuk agresi militer yang memperluas konflik global dan menimbulkan korban sipil. Kaukus menyerukan gencatan senjata, menolak intervensi militer, dan menyoroti pentingnya keamanan jemaah haji.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 30 orang anggota DPR dan DPD RI yang tergabung dalam Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia menyampaikan kecaman keras terhadap seluruh bentuk agresi militer yang dilakukan oleh pihak manapun. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin sore. Kaukus dengan tegas menyatakan bahwa agresi militer , apapun bentuknya dan siapapun pelakunya, memperparah konflik global dan menyebabkan jatuhnya korban sipil.

Kaukus ini berkomitmen untuk mendorong perdamaian dunia melalui berbagai upaya diplomatik dan penegakan hukum humaniter internasional.\Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang juga merupakan perwakilan kaukus, menekankan penolakan terhadap perang sebagai instrumen politik. Ia menegaskan bahwa perang bukanlah solusi yang sah untuk menyelesaikan konflik internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, kaukus menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di seluruh wilayah konflik, termasuk di Iran, Israel, dan Lebanon. Kaukus juga menolak segala bentuk intervensi militer yang berpotensi memperluas perang regional dan meningkatkan risiko konflik global. Selain itu, kaukus menyoroti pentingnya menjaga keamanan jemaah haji di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, mengingat pelaksanaan ibadah haji akan segera dilaksanakan. Kaukus mendesak adanya upaya deeskalasi di seluruh wilayah Timur Tengah untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah haji.\Selain itu, kaukus juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap warga sipil. Para legislator yang tergabung dalam kaukus menuntut agar semua pihak menghormati Konvensi Jenewa dan menghentikan serangan terhadap warga sipil, tenaga medis, serta fasilitas publik. Kaukus juga menekankan peran penting Indonesia sebagai garda terdepan dalam upaya perdamaian dunia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kaukus mendukung pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih tegas dan berperan aktif dalam mengakhiri perang melalui berbagai instrumen diplomasi, dengan tetap berpegang pada koridor konstitusi dan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Lebih lanjut, kaukus mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) yang mengakibatkan gugurnya tiga prajurit asal Indonesia. Kaukus menuntut jaminan keamanan penuh bagi seluruh pasukan perdamaian yang bertugas di wilayah konflik. Sebagai upaya penyelesaian konflik, kaukus mendorong diplomasi melalui dialog konstruktif dan mekanisme multilateral yang inklusif. Kaukus juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk mengeluarkan resolusi penghentian konflik dan mekanisme perlindungan internasional





