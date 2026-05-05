Katy Perry Curi Perhatian di Met Gala 2026 dengan Topeng Anggar dan Gaun Daur Ulang

Penyanyi Katy Perry tampil mencolok di Met Gala 2026 dengan gaun Stella McCartney dari bahan daur ulang dan topeng bergaya pemain anggar, memicu perbincangan di media sosial. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah selebriti ternama dan dipimpin oleh Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, dan Anna Wintour.

Jakarta (ANTARA) - Penyanyi internasional Katy Perry berhasil mencuri perhatian publik saat menghadiri Met Gala 2026 yang digelar di Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat pada Senin (4/5) waktu setempat.

Penampilannya yang unik dan berani menjadi sorotan utama, terutama karena penggunaan topeng bergaya pemain anggar yang menutupi sebagian besar wajahnya. Perry memilih gaun satin elegan dari Stella McCartney, yang tidak hanya memukau dari segi desain tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Ekor gaun tersebut terbuat dari sisa produksi satin Italia, sebuah inisiatif ramah lingkungan yang memanfaatkan kain daur ulang dari penjahit-penjahit lokal.

Penggunaan kain perca ini menunjukkan upaya Stella McCartney dalam mengurangi limbah tekstil dan mempromosikan praktik mode yang lebih bertanggung jawab. Detail ini semakin memperkuat pesan bahwa mode dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan. Topeng krom berbentuk anggar yang dikenakan Katy Perry menjadi elemen paling ikonik dari penampilannya. Meskipun belum diketahui secara pasti apakah topeng tersebut juga merupakan kreasi Stella McCartney, aksesori ini memicu perbincangan luas di media sosial.

Banyak warganet yang mengagumi keberanian Perry dalam memilih aksesori yang tidak konvensional dan berhasil menciptakan tampilan yang dramatis dan misterius. Saat berpose di karpet merah, Perry sempat membuka topengnya, memperlihatkan wajahnya yang dirias dengan sempurna. Momen ini semakin menambah daya tarik penampilannya dan menjadi salah satu foto yang paling banyak dibagikan dari acara tersebut. Met Gala 2026 sendiri dipimpin oleh sejumlah tokoh terkemuka di dunia hiburan dan mode, termasuk Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, dan Anna Wintour.

Kehadiran Jeff Bezos, pendiri Amazon, dan istrinya, Lauren Sánchez Bezos, sebagai Ketua Kehormatan juga menjadi pusat perhatian, meskipun menimbulkan beberapa kontroversi di kalangan industri mode. Selain Katy Perry, Met Gala 2026 dihadiri oleh sejumlah selebriti dan tokoh berpengaruh lainnya, seperti Zoë Kravitz, Adut Akech, Angela Bassett, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Lisa Blackpink, dan Sam Smith. Panitia penyelenggara tahun ini juga melibatkan nama-nama besar seperti Anthony Vaccarello, Sinéad Burke, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, dan banyak lagi.

Kehadiran para bintang ini semakin memeriahkan acara dan menjadikannya salah satu malam paling dinantikan dalam kalender mode. Kontroversi seputar penunjukan Jeff Bezos sebagai Ketua Kehormatan tidak mengurangi kemeriahan acara, namun memicu diskusi tentang peran kekayaan dan pengaruh dalam industri mode. Met Gala 2026 tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan kreasi desainer ternama, tetapi juga menjadi platform untuk membahas isu-isu penting seperti keberlanjutan dan representasi dalam dunia mode.

Acara ini menegaskan kembali pentingnya mode sebagai bentuk ekspresi seni dan budaya, serta sebagai kekuatan untuk perubahan positif.





Selebriti Top Hindari Met Gala 2026 Akibat Kontroversi Sponsor Jeff BezosSejumlah selebriti ternama seperti Meryl Streep dan Zendaya dilaporkan absen dari Met Gala 2026 di tengah kontroversi keterlibatan Jeff Bezos dan Lauren Sanchez Bezos sebagai sponsor utama. Penolakan dan ketidakhadiran ini dipicu kritik terhadap dugaan pembelian pengaruh dan isu-isu terkait Amazon.

Fakta Met Gala 2026: Tema, Host, hingga Harga Tiket Rp 1,2 MiliarMet Gala 2026 akan diadakan pada Senin, 4 Mei 2026, waktu Amerika Serikat, atau Selasa pagi, 5 Mei 2026, waktu Indonesia.

Tema, kode pakaian, dan penyiaran acara Met Gala 2026Acara mode Met Gala 2026 akan dilaksanakan pada 4 Mei di Metropolitan Museum of Art di Kota New York, Amerika Serikat.Menurut siaran People pada Jumat (1/4), ...

Zendaya Absen di Met Gala 2026, Law Roach Si Penata Gaya Sibuk Siapkan Tampilan SolonyaLaw Roach, penata gaya Zendaya, memastikan ajang Met Gala 2026 sebagai momen tentang dirinya.

Ketua Bersama Met Gala 2026, Adu Gaya Venus Williams Versus Nicole KidmanVenus Williams dan Nicole Kidman ditunjuk sebagai ketua bersama Met Gala 2026 bersama Anna Wintour dan Beyonce.

5 Tampilan Nyentrik Met Gala 2026: Lisa BLACKPINK Bertudung, Sam Smith Jadi Bulan-bulananLisa Blackpink tampil kedua kalinya di Met Gala, tapi pertama kalinya ia menjadi anggota panitia Met Gala 2026.

