Kasus TPST Bantargebang Berujung Pidana: Mantan Kepala DLH DKI Jakarta Ditetapkan Sebagai Tersangka

Pemerintah menetapkan mantan Kepala DLH DKI Jakarta sebagai tersangka dalam kasus pengelolaan sampah TPST Bantargebang setelah serangkaian sanksi administratif gagal memperbaiki kinerja pengelolaan limbah yang berujung pada insiden tragis.

Pemerintah secara tegas mengambil langkah hukum terkait pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap proses pengelolaan limbah mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Proses penegakan hukum ini tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui serangkaian tahapan panjang yang mengedepankan pembinaan sebelum akhirnya berujung pada ranah pidana. Langkah preventif melalui pemberian sanksi administratif telah diupayakan selama lebih dari satu tahun guna mendorong perbaikan tata kelola di lapangan.

Kronologi penanganan kasus ini bermula sejak penerbitan sanksi administratif pada 31 Desember 2024. Melalui pengawasan ketat yang dilakukan pada 12 April 2025, pengelola TPST Bantargebang dinyatakan tidak taat, yang kemudian disusul dengan pemberian surat peringatan. Meski telah ditegur, hasil pengawasan kedua pada 9 Mei 2025 tetap menunjukkan status ketidaktaatan yang sama. Pemerintah kemudian mengeluarkan sanksi lanjutan berupa kewajiban audit lingkungan pada September 2025. Namun, sayangnya, tidak ada perbaikan signifikan yang dilakukan oleh pihak pengelola. Situasi semakin memburuk ketika insiden longsor terjadi pada 8 Maret 2026 yang merenggut nyawa tujuh orang dan melukai enam lainnya, sehingga memaksa pihak berwenang meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan setelah berkoordinasi dengan Korwas Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung pada Februari 2026.

Dalam tahap penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup telah berhasil mengumpulkan berbagai alat bukti yang komprehensif, mulai dari keterangan saksi, pendapat ahli, dokumen operasional, hingga hasil uji laboratorium. Berdasarkan temuan tersebut, mantan Kepala DLH DKI Jakarta berinisial AK ditetapkan sebagai tersangka. AK dijerat dengan Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda maksimal lima ratus juta rupiah. Selain itu, ia juga dikenakan Pasal 114 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membawa ancaman pidana penjara satu tahun serta denda satu miliar rupiah.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi para pemangku kepentingan bahwa integritas dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa ditawar, dan kelalaian yang berdampak pada keselamatan publik akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.





