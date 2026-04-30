Kasus Tabrakan Kereta Bekasi Timur Naik ke Tahap Penyidikan

Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi pidana. Sebanyak 16 orang meninggal dunia dan 90 lainnya luka-luka dalam insiden tersebut.

Polda Metro Jaya secara resmi meningkatkan status penanganan kasus tabrakan kereta api yang mengerikan di Stasiun Bekasi Timur menjadi tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah penyelidikan awal menemukan indikasi adanya unsur pidana dalam insiden yang merenggut nyawa 16 orang dan melukai 90 penumpang lainnya.

Kombes Pol. Budi Hermanto, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, menyampaikan bahwa proses penyidikan kini ditangani oleh Subdit Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Langkah ini menandakan keseriusan pihak kepolisian dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

Penyidik telah memulai serangkaian tindakan penyidikan intensif, termasuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara mendalam, memeriksa sejumlah saksi kunci, mengumpulkan barang bukti yang relevan, dan menganalisis rekaman Closed-Circuit Television (CCTV) dari berbagai sudut pandang. Fokus utama penyidikan saat ini adalah mendalami peran dan tanggung jawab dari tujuh individu yang telah diperiksa sebagai saksi.

Mereka meliputi Kepala Pusat Pengendali (Kapusdal), Petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA), petugas sinyal, masinis KRL Commuter Line, masinis KA Argo Bromo Anggrek, asisten masinis KA Argo Bromo Anggrek, serta pengendali kereta api. Pemeriksaan terhadap para saksi ini bertujuan untuk merekonstruksi kejadian secara akurat dan mengidentifikasi potensi kelalaian atau pelanggaran prosedur yang mungkin terjadi. Selain itu, penyidik juga terus menggali informasi terkait dengan dugaan penyebab awal kecelakaan, yaitu mogoknya taksi listrik Green SM di jalur kereta api.

Insiden tragis ini terjadi pada Senin, 27 April 2026, sekitar pukul 20.52 WIB di emplasemen Stasiun Bekasi Timur. KRL jurusan Cikarang PLB 5568A yang sedang berhenti di KM 28+920 tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari Gambir menuju Surabaya Pasar Turi. Dampak tabrakan sangat dahsyat, menyebabkan kerusakan parah pada kedua kereta dan mengakibatkan korban jiwa serta luka-luka dalam jumlah signifikan. Hingga saat ini, 46 korban luka masih menjalani perawatan medis intensif di berbagai rumah sakit.

Pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan tim medis, untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada para korban serta keluarga mereka. Proses identifikasi korban juga terus dilakukan untuk memastikan semua jenazah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan profesional, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi para korban dan keluarga mereka.

Upaya pemulihan jalur kereta api juga terus dilakukan agar operasional perkeretaapian dapat kembali normal secepatnya. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, dan diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan sistem perkeretaapian di Indonesia





