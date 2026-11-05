Kasus Pulo Keunari: Warga Abzalul Riza Tewas dan 19 Korban Luka Usai Bentrok TNI di Pidie

Bentrok TNI dan warga di Desa Pulo Keunari akibat pengibaran bendera terlarang menewaskan Abzalul Riza. Total 19 orang mengalami luka-luka dalam insiden yang telah dikendalikan hingga Kamis 5 November 2026.

Jabatan Komandan Kodim 0102/Pidie, Donny, merilis keterangan resmi pada Kamis, 5 November 2026, bahwa situasi keamanan di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, telah kembali kondusif pada pukul 04.

30 WIB. Insiden ini bermula dari konflik saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang memicu bentrokan fisik antara personel TNI dengan warga sekitar lokasi kegiatan.

Peristiwa tersebut menyebabkan dampak serius bagi keselamatan masyarakat dan aparat, di mana satu warga bernama Abzalul Riza kehilangan nyawa. Selain itu, insiden ini juga menyisakan 19 korban lainnya yang mengalami luka-luka, terdiri dari 13 warga sipil dan enam personel TNI yang mendapatkan penanganan medis segera setelah kejadian.

Proses Penertiban Bendera Bulan Bintang

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Pemicu utama terjadinya ketegangan adalah upaya pengibaran Bendera Bulan Bintang saat pelaksanaan acara keagamaan di Meunasah Desa Pulo Keunari. Prajurit TNI hadir di lokasi untuk menertibkan dan menurunkan bendera tersebut karena dianggap melanggar ketentuan yang berlaku terkait keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum terjadi eskalasi kekerasan, aparat TNI dan Polri telah mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan mediasi dengan panitia penyelenggara. Namun, upaya diplomatik tersebut tidak berhasil menghentikan niat warga untuk tetap mengibarkan simbol separatisme tersebut di ruang publik.

Eskalasi Kekerasan dan Tindakan Pengamanan

Situasi menjadi semakin tidak terkendali ketika massa melakukan aksi anarkis dengan melemparkan batu dan kayu ke arah personel TNI. Beberapa individu juga terlihat membawa senjata tajam, yang mengancam keselamatan jiwa para prajurit yang sedang bertugas menertibkan kondisi.

Personel keamanan berupaya membubarkan massa menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara. Karena tindakan anarkis terus berlanjut dan mengancam nyawa, TNI mengambil tindakan pengamanan bertahap dengan mengeluarkan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa, dilanjutkan dengan penggunaan munisi karet untuk meredakan situasi.

Kondisi Pasca-Bentrokan dan Identitas Korban

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Setelah massa berhasil dibubarkan, personel TNI berhasil menurunkan Bendera Bulan Bintang di lokasi kegiatan. Donny menegaskan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah dan mencegah ancaman terhadap integritas negara.

Dari hasil investigasi awal, korban jiwa dideteksi merupakan Abzalul Riza, seorang warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Jenazah almarhum telah dimakamkan pada Kamis, 5 November 2026, pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

Sebanyak 13 warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka ringan hingga sedang. Kondisi mereka menjadi perhatian utama tim medis yang hadir di lokasi untuk memberikan pertolongan pertama sebelum dievakuasi lebih lanjut sesuai dengan tingkat keparahan cedera yang diderita.

Koordinasi dan Langkah Antisipasi Daerah Lain

TNI AD menegaskan bahwa mereka berkoordinasi erat dengan Polri, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk menjaga ketertiban. Langkah persuasif dan komunikasi sosial tetap menjadi prioritas utama dalam setiap operasi pemantauan di wilayah Kabupaten Pidie.

Di sisi lain, personel Kodim 0102/Pidie bersama Bawah Kendali Operasi (BKO) juga melakukan patroli antisipatif terkait rencana syiar Aceh Merdeka di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Kegiatan yang semula direncanakan di Desa Udeung Poroh berhasil dipindahkan ke Makam Abdullah Syafi'i, Desa Cubo, sebagai langkah preventif.

Seluruh personel TNI tetap melaksanakan pemantauan dan koordinasi intensif dengan aparat terkait. Tujuannya adalah memastikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pidie dan sekitarnya tetap terjaga dengan kondusif pada tahap ini.