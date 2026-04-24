Kasus Perundungan Guru di Purwakarta dan Berita Nasional Terkini

Dinas Pendidikan Jabar pastikan siswa tidak dikeluarkan, Gubernur Jabar kirim ke barak militer. Selain itu, berita tentang kaburnya tahanan, dugaan korupsi, ketegangan geopolitik, dan isu-isu penting lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat , Purwanto, menjelaskan bahwa kejadian ini berawal dari kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang diampu oleh guru bernama Atun Syamsiah, atau yang akrab disapa Bu Atun.

Pada saat itu, para siswa sedang mengerjakan tugas kelompok dengan tema keberagaman. Tugas tersebut mencakup berbagai kegiatan, mulai dari membuat makanan khas daerah hingga menampilkan seni dan budaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, pembagian kelompok telah dilakukan secara teratur dan adil. Namun, menjelang waktu presentasi tugas, terjadi perubahan urutan penampilan yang tidak terduga.

Akibatnya, sembilan siswa yang sebelumnya dijadwalkan tampil pada sesi kedua, terpaksa harus bergeser dan tampil pada sesi terakhir. Perubahan ini menjadi pemicu ketidakpuasan dan berujung pada tindakan perundungan terhadap guru yang bersangkutan. Sebagai respons terhadap kejadian tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat memberikan jaminan bahwa sembilan siswa yang terlibat tidak akan dikeluarkan dari sekolah. Pihak dinas pendidikan menekankan pentingnya pendidikan karakter dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki perilaku mereka.

Sebagai bentuk pembinaan, para siswa akan menjalani program intensif selama tiga bulan. Program ini meliputi kegiatan sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, pendampingan psikologis secara berkala, pengawasan harian dari guru wali kelas, serta evaluasi rutin bersama orang tua setiap minggunya. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk memastikan bahwa hak pendidikan siswa tetap terpenuhi, namun juga disertai dengan pengembangan karakter yang positif dan bertanggung jawab.

Selain itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana mengirimkan sembilan siswa tersebut ke barak militer untuk mengikuti pelatihan disiplin dan karakter setelah menyelesaikan hukuman sosial di sekolah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga dan membentuk mental yang kuat bagi para siswa. Di sisi lain, berbagai peristiwa lain juga terjadi di berbagai wilayah. Tiga tahanan Rutan Baturaja berhasil kabur pada Kamis, 23 April 2026, sekitar pukul 17.00 WIB.

Aparat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) segera melakukan pengejaran terhadap para tahanan yang melarikan diri. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan para purnawirawan TNI membahas Letter of Intent (LoI) atau surat pernyataan terkait izin lintas udara yang diajukan oleh Amerika Serikat. Perkembangan terbaru dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, memasuki fase krusial. Kejaksaan Tinggi (Kejati) mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Polda Metro Jaya.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Jacky Manuputty, menekankan pentingnya menjaga peran agama sebagai agen perdamaian setelah bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, pada Kamis, 23 April 2026. Kejari Magetan menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suratno, sebagai salah satu dari enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa masih ada sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang belum melakukan pengembalian uang.

Oleh karena itu, KPK mengimbau para PIHK untuk segera kooperatif. Ribuan warga Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan demonstrasi untuk memprotes kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, termasuk anggaran mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi senilai Rp25 miliar. Situasi geopolitik juga memanas dengan Iran yang memperketat kontrol di Selat Hormuz dan menangkap kapal asing, sementara Israel mengancam akan melakukan serangan baru. Ketegangan ini menyebabkan harga minyak melonjak dan mengancam stabilitas ekonomi global.

Selain itu, terdapat informasi terbaru mengenai pemeriksaan Khalid Basalamah oleh KPK dalam kasus korupsi kuota haji, termasuk alasan di balik pengembalian uang sebesar Rp8,4 miliar dan hubungannya dengan Menteri Agama, Yaqut. Pihak berwenang Iran juga telah mengeksekusi hukuman mati terhadap seorang anggota organisasi Mujahedeen-e Khalq atas tuduhan melakukan aksi mata-mata untuk badan intelijen Israel, Mossad. Iran mulai mendapatkan pendapatan dari pungutan biaya kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Komando Pusat AS melaporkan bahwa hingga Maret 2026, mereka telah mengarahkan 31 kapal untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan sebagai bagian dari blokade. Total throughput nonpetikemas mencapai 12,04 juta ton hingga Maret 2026. DPRD Purwakarta akan mendata dapur MBG yang menggunakan aset negara untuk memastikan transparansi dan mencegah penyimpangan. Terakhir, penting untuk diingat bahwa kelelahan mental yang berkepanjangan dapat berkembang menjadi burnout dan gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tandanya





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

3.823 Honorer di Jabar 'Gigit Jari' Tak Digaji, Dedi Mulyadi Murka: Tak Mungkin Sekolah Tanpa GuruBerita 3.823 Honorer di Jabar 'Gigit Jari' Tak Digaji, Dedi Mulyadi Murka: Tak Mungkin Sekolah Tanpa Guru terbaru hari ini 2026-04-23 09:24:18 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Soal Kasus Guru Atun Dihina Siswa di Kelas, Komisi X DPR: Ini Tamparan Keras Dunia PendidikanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

3.823 Guru Honorer di Jabar Belum DigajiTunggakan yang harus dibayarkan Pemprov Jawa Barat untuk gaji guru honorer itu selama dua bulan terakhir.

Read more »

Usai Nadiem Hadirkan Guru di Sidang, Pengacara Sebut Kasus Chromebook 'Gaib'Persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa, 21 April 2026 menjadi momen penting bagi Nadiem.

Read more »

Usai Kasus Bully Guru, Dedi Mulyadi Bakal Kirim 9 Siswa SMAN 1 Purwakarta ke Barak MiliterGubernur Jabar, Dedi Mulyadi akan mengirim 9 siswa SMAN 1 Purwakarta ke barak militer usai kasus bully guru. Pembinaan dilakukan setelah hukuman sosial di sekolah.

Read more »

Usai Kasus Bully Guru, Dedi Mulyadi Bakal Kirim 9 Siswa SMAN 1 Purwakarta ke Barak MiliterGubernur Jabar, Dedi Mulyadi akan mengirim 9 siswa SMAN 1 Purwakarta ke barak militer usai kasus bully guru. Pembinaan dilakukan setelah hukuman sosial di sekolah.

Read more »