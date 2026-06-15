Kasus Perundungan Bocah 6 Tahun di Jakarta Masuk Ranah Tindak Pidana, Komnas PA Tegaskan Penanganan Harus Tegas

Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai kasus perundungan terhadap bocah 6 tahun di Keramat Pulau, Senen, sudah menjadi tindak pidana kriminal. Polisi telah menetapkan dua anak sebagai ABH dan menyelidiki faktor listrik di lokasi kejadian.

Kasus perundungan terhadap bocah 6 tahun di Keramat Pulau, Senen, Jakarta Pusat, telah masuk ranah tindak pidana menurut Komnas Perlindungan Anak. Komisioner DKI Jakarta Cornelia Agat menegaskan bahwa ini bukan lagi sekadar kenakalan anak tetapi sudah kriminal, sehingga penanganannya harus tegas.

Insiden dimulai ketika korban digotong tubuh oleh sejumlah anak sebelum tersetrum tiang listrik di taman. Korban mengalami luka dan kejadian ini memicu keprihatinan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Pusat masih melanjutkan penyidikan. Kanit PPA dan PPO AKP Ari Santoso mengumumkan penetapan dua anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berdasarkan Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak.

Penyelidikan detected unsur kekerasan dengan empat saksi sudah diperiksa dan masih akan dipanggil saksi lain. Proses penanganan dilakukan sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pendampingan khusus bagi korban (psikologis dan orang tua) serta pelaku (orang tua, Bapas, penasihat hukum). Polisi juga meneliti keselamatan fasilitas publik, memeriksa pengelola taman terkait instalasi penerangan, dan menyelidiki faktor listrik lainnya yang mungkin berkontribusi.

Kasus ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang serius untuk perlindungan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, serta pentingnya peran masyarakat dan instansi dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Komnas PA menilai bahwa perundungan yang menimpa bocah 6 tahun tersebut sudah menjadi tindak pidana kriminal yang tidak boleh ditoleransi. Pernyataan ini disampaikan Cornelia Agat setelah kunjungan langsung ke rumah korban untuk mengevaluasi kondisi anak dan mendalami kronologi kejadian. Ia menekankan bahwa penanganan harus memberikan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran bagi anak lain.

Sebelumnya, korban diculik dan digotong oleh sekelompok anak, lalu tersetrum di tiang lampu taman, menyebabkan luka serius. Reaksi ini mencerminkanperedaran besar terhadap kekerasan anak di lingkungan perkotaan. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Pusat melalui Unit PPA mengkonfirmasi proses hukum tetap berjalan. Dua anak ditetapkan sebagai ABH dengan pasal yang mengatur kekerasan terhadap anak.

Penyidian dasar adalah hasil penyelidikan awal dan keterangan saksi, yang menemukan unsur kekerasan. Hingga saat ini, empat saksi sudah diperiksa dan lebih banyak saksi akan dipanggil untuk memperdalam kasus. Penanganan perkara mengacu pada sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendampingan. Korban mendapatkan dukungan psikologis dan keterlibatan orang tua dalam setiap tahap pemeriksaan.

Pelaku anak juga didampingi orang tua, Balai Pemasyarakatan, dan penasihat hukum. Selain itu, polisi mengeksplorasi aspek keselamatan fasilitas umum, memanggil pengelola taman terkait instalasi listrik, dan menyelidiki kondisi instalasi listrik di lokasi untuk mengidentifikasi faktor lain yang mungkin memicu insiden. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus dengan adil dan mencegah kekerasan serupa di masa depan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan anak di lingkungan perkotaan dan peran masyarakat serta instansi dalam mencegah kekerasan.

Komnas PA dan polisi bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum, tapi also perlu peran sekolah, orang tua, dan pengelola ruang publik. Peningkatan pengawasan dan edukasi tentang keselamatan listrik di tempat umum juga diperlukan. Di sisi lain, proses hukum bagi anak pelaku harus tetap proporsional dengan prinsip restoratif. Penerbitan berita ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan bahaya perundungan dan pentingnya melaporkan kejahatan terhadap anak.

Arya Santoso menyatakan penyidikan berlanjut dengan mengikuti prosedur UU Perlindungan Anak. Koordinasi antarlembaga seperti Bapas dan layanan psikologis kunci untuk memulihkan korban dan mengarahkan pelaku. Kondisi listrik di taman harus dievaluasi untuk memastikan tidak ada kelalaian yang membahayakan anak. Kasus ini menjadi studied case tentang bagaimana menangani kekerasan anak secara hukum dan sosial, dengan mempertimbangkan kebutuhan korban dan pelaku yang masih anak-anak.

Kep publik perlu diinformasikan secara transparan untuk membangun kepercayaan terhadap sistem perlindungan anak





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Komnas PA Perundungan Anak Tindak Pidana ABH Polisi

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