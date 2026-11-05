Kasus Penyadapan Prabowo: Pemerintah Pastikan Proses Hukum Transparan

Pemerintah menjamin proses hukum dugaan penyadapan Presiden Prabowo berjalan transparan dan berkeadilan. Tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada dalam tahap pendalaman hukum. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan komitmen untuk memastikan proses penanganan kasus ini berjalan transparan, profesional, dan berkeadilan di tengah sorotan publik yang intens. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrachman untuk meredam berbagai isu yang berkembang pasca-terkuaknya praktik penyadapan ilegal tersebut.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri saat ini masih terus melakukan penyidikan mendalam terhadap dugaan penyadapan yang melibatkan nomor telepon pribadi Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat. Hingga Kamis, 5 November 2026, proses investigasi telah berhasil menetapkan tiga perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tersangka. Langkah hukum ini diambil sebagai respons atas temuan adanya intersepsi telepon yang dilakukan tanpa prosedur resmi selama periode 2025 hingga 2026.

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Identitas Tersangka dan Dasar Hukum

Tiga tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik Bareskrim Polri antara lain Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, yang terakhir menjabat sebagai Kepala Staf Kantor Kepresidenan selama periode 2021 hingga 2026. Dua tersangka lainnya adalah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Hukum Polri, serta Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 di Sespim Lemdiklat Polri. Ketiga individu ini diduga telah memerintahkan pelaksanaan penyadapan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Penyadapan tersebut tidak hanya menargetkan Presiden, tetapi juga mencakup nomor telepon pejabat negara, tokoh-tokoh politik, perwakilan media, pemimpin organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta para pengusaha terkemuka. Menindaklanjuti temuan tersebut, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan data atau rekaman penyadapan pada Oktober 2026. Sejauh ini, penyidik menggunakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 332 Ayat 1 dan atau Ayat 2 KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat tersangka.

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Pendalaman Dugaan Tindak Pidana Makar

Meskipun pasal penyadapan dan ITE telah digunakan, Kementerian Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dugaan penyadapan tersebut mengarah pada perbuatan makar. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pendalaman untuk pasal makar diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional masih dalam tahap investigasi. Yusril menekankan bahwa pihak berwenang belum menggunakan pasal makar secara resmi karena proses pendalaman fakta masih berlangsung.

Proses pendalaman tersebut bertujuan untuk mengungkap motif dan tujuan di balik pelaksanaan penyadapan ilegal tersebut. Fokus utama investigasi adalah mengetahui apakah ada upaya sistematis untuk melumpuhkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak dapat menjalankan tugas dan kegiatan kenegaraan secara optimal. Penyidik juga tengah menelusuri jejak pihak-pihak lain yang terlibat serta kemungkinan adanya aktor lain di balik peristiwa ini untuk memastikan kebenaran objektivitas tanpa prasangka.

Tuntutan Transparansi dari Masyarakat Sipil

Isu makar dan pengerahan pasukan Tentara Nasional Indonesia dari sejumlah daerah ke Jakarta memicu kekhawatiran masyarakat. Menanggapi dinamika ini, Menko Polkam Dudung Abdurrachman menegaskan bahwa kondisi internal Polri adalah bagian dari proses kehidupan organisasi besar yang menjadi momentum untuk pembenahan. Pemerintah berkomitmen mengawal agar penyidikan tetap sesuai prosedur hukum, profesional, dan bebas intervensi politik maupun bisnis apa pun.

Kalangan masyarakat sipil juga memberikan respons aktif dengan mendorong transparansi penuh dalam proses hukum. Pimpinan Pusat Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) melalui Ketua Umum Ma'mun Murod Al-Barbasy meminta Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto membentuk tim pengawas khusus. Tim ini bertugas memastikan penyidikan berjalan independen, akuntabel, dan bebas dari tekanan jabatan atau kepentingan kelompok tertentu, sehingga hanya tunduk pada hukum dan alat bukti yang sah.