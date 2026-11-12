Kasus Penyadapan Ilegal: Tersangka Polri dan Implikasi Makar Terhadap Prabowo

Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit dan tiga jenderal lain sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Istilah makar muncul dalam respons politisi terhadap ancaman keselamatan Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal telah memicu gelombang respons politik dan keamanan yang intens. Penangkapan ini menandai awal dari proses hukum yang rumit terhadap aparat penegak hukum tingkat tinggi, namun substansi perkara belum sepenuhnya terungkap kepada publik. Alih-alih fokus pada detail teknis penyadapan, narasi publik segera bergeser ke arah pertanyaan mendasar mengenai potensi ancaman terhadap stabilitas nasional dan keselamatan Presiden Prabowo Subianto.

Mekanisme Penetapan Tersangka dan Proses Hukum

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri merupakan murni upaya penegakan hukum yang independen. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dipengaruhi oleh persaingan politik internal kepolisian atau kepentingan pribadi manapun. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Asep Edi Suheri juga mendukung pernyataan ini dengan menyatakan bahwa kasus ini merupakan perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi Polri secara keseluruhan.

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Keempat tersangka yang ditetapkan adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi aktif kepolisian lainnya. Penetapan ini dilakukan oleh Bareskrim Polri sebagai unit yang menangani tindak pidana serius. Proses hukum ini bertujuan untuk mengungkap modus operandi penyadapan yang diduga dilakukan di luar prosedur standar kepolisian yang ketat. Polisi berkomitmen untuk mengungkap motif dan tujuan di balik tindakan penyadapan tersebut dalam waktu sesegera mungkin.

Status Hukum Tersangka dan Sanksi Etik Ahli

Salah satu tersangka utama, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, telah melalui proses disiplin etik yang lebih cepat daripada proses hukum pidana. Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Ahrie Sonta digelar pada Selasa tanggal 10 November 2026. Dalam persidangan yang berlangsung selama lebih kurang 11 jam, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi berat kepada Ahrie Sonta.

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Komisi tersebut menilai bahwa Ahrie Sonta telah menyalahgunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional. Tindakan ini dianggap melanggar kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando institusi. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, Ahrie Sonta menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Keputusan sanksi etik ini memicu reaksi hukum lanjutan dari sang tersangka.

Meskipun telah menerima sanksi etik, Ahrie Sonta menyatakan keputusannya untuk mengajukan banding terhadap keputusan Komisi Kode Etik Polri. Langkah hukum ini menunjukkan bahwa benturan antara penegakan kode etik internal kepolisian dan hak hukum tersangka masih akan berlanjut. Proses banding ini akan menjadi babak baru dalam menegakkan disiplin profesi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Respons Istana dan Klaim Ancaman Makar

Sementara kepolisian menekankan aspek hukum, pejabat Istana Kepresidenan merespons dengan penekanan yang lebih keras terkait implikasi keamanan nasional. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, secara terbuka menyatakan bahwa dugaan penyadapan tersebut mengarah pada perbuatan makar. Ia menilai bahwa tindakan penyadapan ilegal merupakan ancaman langsung terhadap keselamatan dan kepentingan negara.

Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa perbuatan tersebut tergolong membahayakan keselamatan pimpinan negara secara langsung. Pernyataan ini mengubah narasi dari sekadar pelanggaran prosedur kepolisian menjadi isu strategis pertahanan negara. Langkah ini diambil untuk mengklarifikasi posisi pemerintahan terhadap tindakan aparat yang diduga melanggar undang-undang.

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Presiden Prabowo Subianto sendiri mengambil inisiatif diplomasi internal untuk menenangkan situasi. Pada tanggal 6 November 2026, Presiden memanggil Kepala Badan Intelijen Negara M Herindra ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk mendengarkan pandangan mengenai kasus ini. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan analisis intelijen yang komprehensif tentang risiko yang mungkin timbul dari kasus penyadapan yang sedang berkembang.

Interaksi Mantan Kapolri dan Dukungan Partai Politik

Upaya koordinasi politik berlanjut ketika Presiden Prabowo menerima kunjungan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 8 November 2026. Pertemuan ini berlangsung untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis yang muncul belakangan ini, termasuk kasus penyadapan yang tengah ditangani Bareskrim Polri.

Elite politik dari berbagai partai juga memberikan respons tegas terhadap perkembangan kasus ini. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan bahwa penyadapan tanpa kewenangan sah adalah persoalan serius yang berpotensi mengarah pada makar. Ia mengkritik tindakan tersebut sebagai bentuk insubordinasi atau ketidakpatuhan terhadap garis komando yang dapat merusak tatanan institusi kepolisian.

Partai Keadilan Sejahtera juga menilai penyadapan ilegal sebagai pelanggaran serius yang menyangkut keamanan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Di sisi lain, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhono menyatakan keprihatinannya atas situasi yang bisa memicu rasa takut di kalangan rakyat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menduga penyadapan dilakukan untuk membungkam kelompok-kelompok kritis, sebuah indikasi yang telah diendus partainya sejak lama.