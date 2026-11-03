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Kasus Penyadapan Ilegal Listyo Sigit Terkait Prabowo dan Pejabat Negara

suaradotcom#28 in Indonesia
Kasus Penyadapan Ilegal Listyo Sigit Terkait Prabowo dan Pejabat Negara
Listyo Sigit · Presiden Prabowo · Polri
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Polisi menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan pejabat tinggi negara selama periode 2025 hingga 2026.

Polisi Bareskrim telah menetapkan Komjen Listyo Sigit bersama dua pejabat tinggi kepolisian lainnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana intersepsi komunikasi tanpa hak yang menyasar Presiden Republik Indonesia dan berbagai tokoh negara. Penetapan tersangka ini menandai eskalasi serius dalam penyidikan dugaan operasi penyadapan ilegal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kepala negara dan pejabat pemerintah.

Rincian Dugaan Operasi Penyadapan

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Irjen Asep Edi Suheri, menguraikan bahwa dugaan penyadapan tersebut diduga berlangsung selama periode tahun 2025 hingga 2026. Para tersangka dituduh memerintahkan kegiatan penyadapan tanpa mematuhi prosedur standar yang diwajibkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan, yang merupakan regulasi utama pengatur teknis intersepsi di Indonesia.

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Pemeriksaan awal penyidik mengungkap bahwa sasaran penyadapan tidak hanya terbatas pada Presiden Prabowo Subianto. Namun, daftar target juga mencakup nomor telepon para pejabat negara, tokoh politik terkemuka, wartawan dari berbagai media, tokoh organisasi kemasyarakatan, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, serta kalangan pengusaha terkemuka di seluruh negeri.

Respons Pangi dan Ancaman Hukum

Mantan pejabat kementerian, Pangi, merespons kabar ini dengan menyebut peristiwa ini sebagai operasi makar yang baru terbongkar setelah adanya intersepsi ilegal terhadap kepala negara. Ia menekankan bahwa risikonya sangat berbahaya dan mengingatkan tentang bahaya mengasuh geng Solo serta gerombolan buzzer yang dikaitkannya dengan tindakan ilegal tersebut sejak dua tahun lalu.

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Ketiga tersangka menghadapi tantangan hukum yang berat dengan beberapa pasal pidana yang dijatuhkan terhadap mereka. Mereka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki ancaman pidana penjara maksimal sepuluh tahun, serta Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara.

Di samping itu, mereka juga menghadapi sangkaan pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan ancaman maksimal delapan tahun penjara. Ancaman hukuman yang berlapis ini mencerminkan beratnya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para tersangka dalam sistem hukum Indonesia saat ini.

Upaya Penghapusan Jejak Digital

Penyidik juga mengungkap adanya dugaan upaya sistematik untuk menghilangkan jejak digital para tersangka pada bulan Oktober 2026. Ketiga tersangka diduga aktif menghapus rekaman aktivitas dan arsip hasil intersepsi data dari sistem yang dikenal sebagai Lawful Interception Management System atau LIMS di lingkungan kepolisian.

Upaya penghapusan arsip ini menjadi poin krusial dalam pembuktian kesengajaan para tersangka. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi internal untuk menutupi jejak operasi penyadapan yang dilakukan secara terstruktur terhadap para pejabat dan tokoh masyarakat yang disadap.

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Proses Hukum dan Saksi Baru

Sementara proses hukum utama masih berlangsung, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain di luar tiga tersangka utama. Tim penyidik saat ini tengah memeriksa seorang saksi yang menggunakan inisial SU untuk menggali lebih dalam jaringan dan skema penyadapan yang diduga dilakukan.

Penyidikan ini juga melibatkan Irjen Ahrie Sonta Nasution sebagai Kepala Divisi Hukum Polri dan Irjen Eko Hadi Santoso yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Listyo Sigit. Keterlibatan pejabat divisi hukum dan perwira tinggi lainnya menambah kompleksitas kasus ini dalam struktur organisasi kepolisian nasional.

suaradotcom#28 in Indonesia

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