Kasus Penipuan Food Tray BGN: Dewan Adat Bamus Betawi Tegas, Pemerintah Didorong Evaluasi Program MBG

Penggelapan dana dalam pengadaan food tray BGN melibatkan mitra dan anggota Dewan Adat Bamus Betawi. Ketua Dewan menegaskan dukungan pada penegakan hukum dan mendesak evaluasi program Makan Bergizi Gratis.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengadaan food tray kembali menjadi sorotan publik sejak awal tahun 2026. Laporan resmi yang diterima Polda Metro Jaya pada 25 Januari 2026 (nomor STTLP/B/638/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA) menyoroti rangkaian tindakan yang diduga melanggar hukum, mulai dari penawaran kerja sama pengadaan food tray dengan dalih telah memiliki kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK), hingga penggunaan modus investasi palsu untuk menutupi kekurangan modal.

Kuasa hukum korban yang berasal dari RDA Law Office & Rekan menjelaskan bahwa para terlapor menjerat pihak-pihak yang mengaku sebagai mitra BGN dengan janji-janji investasi, padahal tidak ada aliran dana yang sah ke BGN. Sejumlah korban melaporkan bahwa mereka diminta menyalurkan dana ke rekening pribadi atau rekening perusahaan fiktif yang kemudian tidak pernah menyalurkan food tray kepada petugas atau penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu nama yang tercuat dalam penyelidikan ini adalah Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Heikal Syafar. Meski tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Dewan Adat dengan praktik korupsi tersebut, publik sempat mengaitkan nama Heikal dengan skandal karena posisi dan jaringan sosialnya. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Muhammad Rifki alias Eki Pitung, secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menindak siapa pun yang terlibat.

"Kasus ini murni urusan pribadi Heikal di BGN, tidak ada aliran dana atau setoran dapur‑dapur SPPG ke Dewan Adat kami. Jika terbukti melanggar hukum, kami siap mencabut SK atau mengeluarkan pengurus yang bersangkutan," ujarnya pada Minggu 14 Juni 2026. Eki menegaskan pula bahwa Dewan Adat tidak akan melindungi atau menutup-nutupi tindakan pidana apapun, dan siap mengambil langkah tegas termasuk pencabutan SK bagi pengurus yang terlibat.

Pemerintah pusat, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, juga mendapat sorotan terkait program MBG yang menjadi latar belakang pengadaan food tray. Eki menyampaikan dukungan terhadap kelanjutan program tersebut, namun dengan catatan bahwa harus dilakukan evaluasi menyeluruh agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ia menambahkan bahwa transparansi dalam proses pengadaan, serta pengawasan yang ketat dari lembaga‑lembaga terkait, sangat penting untuk mencegah terulangnya skandal serupa.

Sementara itu, aparat kepolisian terus menggali lebih dalam jaringan mitra BGN yang terlibat, dengan harapan dapat mengungkap seluruh alur keuangan dan menuntut para pelaku di pengadilan. Kasus ini tidak hanya mencuatkan persoalan korupsi dalam proyek pemerintah, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan pada program sosial berskala nasional. Kepolisian Metro Jaya telah membentuk tim khusus untuk menelusuri aliran dana, memeriksa dokumen kontrak, serta mengaudit proses seleksi mitra.

Di sisi lain, lembaga legislatif dan organisasi masyarakat sipil menuntut adanya regulasi yang lebih ketat serta sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang terbukti melakukan penipuan atau penggelapan dana publik. Jika terbukti, para terlapor dapat dijerat dengan Pasal-pasal tindak pidana korupsi, penipuan, serta perdata terkait kerugian negara. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG serta lembaga‑lembaga yang mengelolanya.





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