Kasus Pengadaan Fiktif Proyek Perumahan Rugikan Negara Rp46,85 Miliar

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menetapkan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan pengadaan fiktif pada proyek perumahan tahun 2022–2023 sebesar Rp46,85 miliar. Dua terdakwa, Herry Nurdy Nasution dan Didik Mardiyanto, dijatuhi hukuman penjara dan denda atas perbuatan mereka.

Sidang putusan kasus dugaan pengadaan fiktif pada proyek perumahan tahun 2022–2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026), mengungkap kerugian keuangan negara yang signifikan, mencapai Rp46,85 miliar.

Kerugian ini dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui identifikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pembayaran proyek-proyek di berbagai divisi. Hakim anggota Nofalinda Arianti menjelaskan bahwa analisis mendalam dilakukan untuk menghubungkan penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan kerugian negara yang terjadi. Proses perhitungan kerugian negara berfokus pada pengeluaran uang negara yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa fiktif yang melibatkan enam vendor. Kasus ini menyoroti praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan mengganggu pembangunan infrastruktur.

Penetapan kerugian negara ini menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa. Dua terdakwa, Herry Nurdy Nasution dan Didik Mardiyanto, terbukti bersalah dalam mengelola dana secara pribadi di luar pembukuan perusahaan. Mereka melakukan pengeluaran dana perusahaan dengan menggunakan skema pengadaan barang dan jasa fiktif. Akibat perbuatan tersebut, Herry Nurdy Nasution menerima keuntungan sebesar Rp10,8 miliar, sementara Didik Mardiyanto memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar, yaitu Rp35,33 miliar.

Selain itu, Imam Ristianto juga turut diperkaya sebesar Rp707 juta dari praktik korupsi ini. Majelis hakim menilai bahwa tindakan para terdakwa telah melanggar hukum dan merugikan negara secara signifikan. Pengadilan menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana praktik korupsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Berdasarkan putusan majelis hakim, Herry Nurdy Nasution dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp200 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 80 hari. Sementara itu, Didik Mardiyanto dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp200 juta, dengan ketentuan yang sama. Selain itu, Didik Mardiyanto juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp8,99 miliar, subsider dua tahun dan enam bulan penjara.

Pengadaan fiktif yang dilakukan oleh kedua terdakwa terjadi pada berbagai proyek pembangunan perumahan, termasuk pembangunan smelter feronikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, serta proyek-proyek terkait PT Vale Indonesia Tbk di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan proyek pembangkit listrik lainnya. Kasus ini menunjukkan kompleksitas jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak dan proyek strategis. Putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 20 huruf c Jo.

Pasal 126 ayat (1) KUHP Nasional Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001





