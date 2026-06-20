Kasus Pencurian Sepeda Motor di Kota Malang: Perempuan Menyamar sebagai Penghuni Kos

Kasus pencurian sepeda motor di Kota Malang, Jawa Timur, masih menjadi perhatian masyarakat. Perempuan yang menyamar sebagai penghuni kos baru diduga melakukan aksinya dengan membawa sepeda motor korban kabur. Rekaman CCTV menjadi petunjuk utama untuk mengidentifikasi dan memburu pelaku. Selain itu, BMKG juga mengingatkan cuaca malam hari di Jawa Barat berpotensi semakin dingin sebelum puncak musim kemarau.

Kasus pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga Kota Malang , Jawa Timur. Aksi pencurian yang terjadi di kawasan Bandulan, Kota Malang , diduga dilakukan oleh seorang perempuan yang menyamar sebagai penghuni baru di sebuah rumah kos.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV, pelaku terlihat masuk dan beraktivitas layaknya penghuni kos pada umumnya. Bahkan sebelum kejadian, pelaku sempat berbincang dengan korban sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Namun setelah beberapa waktu, korban menyadari sepeda motornya hilang. Saat rekaman CCTV diperiksa, terungkap kendaraan tersebut diduga dibawa kabur oleh perempuan yang baru menempati kos tersebut.

Pelaku juga terlihat membawa seluruh barang bawaannya saat meninggalkan lokasi. Modus menyamar sebagai penghuni kos baru diduga sengaja dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan penghuni lain sekaligus memudahkan pelaku memantau situasi di lingkungan kos. Kasus ini pun menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap orang yang baru dikenal, termasuk di lingkungan tempat tinggal. Hingga kini, kasus pencurian tersebut masih dalam penyelidikan aparat kepolisian.

Rekaman CCTV menjadi salah satu petunjuk utama untuk mengidentifikasi dan memburu pelaku. Selain itu, BMKG juga mengingatkan cuaca malam hari di Jawa Barat berpotensi semakin dingin sebelum puncak musim kemarau





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Kasus Pencurian Sepeda Motor Kota Malang Perempuan Menyamar Sebagai Penghuni Kos Rekaman CCTV BMKG Mengingatkan Cuaca Malam Hari

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