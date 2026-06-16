Kasus Pencuri Berani Mengungkapkan Kesalahan dan Minta Maaf Lewat Surat, Akhirnya Diselesaikan Damai di Mojokerto

Seorang pekerja serabutan di Mojokerto mencuri di toko kelontong untuk membayar biaya sekolah anaknya. Setelah melakukan aksi, ia meninggalkan surat permintaan maaf. Rasa bersalah membuatnya mengembalikan uang kepada korban. Kasus diselesaikan damai melalui mediasi dengan pendekatan restorative justice di Mapolsek Pungging.

Kasus yang cukup menarik dan mengundang perhatian terjadi di Mojokerto , Jawa Timur, di mana seorang pekerja serabutan berinisial EPB (35) melakukan tindakan pencurian di sebuah toko kelontong.

Namun, kelakuan tidak lazimnya justru membuat kasus itu berujung pada penyelesaian yang damai melalui pendekatan restorative justice. EPB tidak hanya mencuri, tetapi juga meninggalkan surat permintaan maaf di tempat kejadian, mengakui kesalahan, dan berjanji mengembalikan uang yang diambil. Rasa bersalah yang menghantuinya akhirnya membuatnya kembali ke toko tersebut bersama kekasihnya untuk mengembalikan sebagian uang, dan kemudian datang secara langsung ke rumah pemilik toko untuk meminta maaf.

Proses mediasi di Mapolsek Pungging berjalan lancar, dengan EPB menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pemilik toko, Alfin Setyo Tunggal (37), memaafkan EPB dan menerima pengembalian sebagian uang meski masih ada selisih. Kasus ini menjadi contoh bagaimana pendekatan restorative justice dapat menyelesaikan perkara tanpa melalui proses hukum yang panjang, sekaligus memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dengan itikad baik





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Pencurian Restorative Justice Surat Permintaan Maaf Mojokerto Mediasi Pengembalian Uang

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