Kasus Pembakaran Nenek terhadap Cucu di Depok Terungkap, Penyebabnya Berebut Handphone

Polres Metro Depok menangkap nenek M yang membakar cucunya LA hingga luka bakar 80 persen. Motifnya adalah kekesalan akibat korban tidak menjemput dan berebut handphone.

Kasus brutal kekerasan dalam rumah tangga terjadi di wilayah Serua, Bojongsari, Depok, yang melibatkan seorang nenek berusia 69 tahun dan cucunya yang baru berusia 16 tahun. Insiden tragis ini bermula dari pertengkaran sepele terkait penggunaan ponsel genggam yang berakhir dengan penyiraman minyak tanah dan pembakaran tubuh korban. Kapolres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, mengonfirmasi bahwa tersangka kini telah ditahan dan menghadapi ancaman hukuman penjara selama sepuluh tahun.

Riwayat Perawatan Medis Korban LA

Korban, yang berinisial LA, awalnya mengalami luka bakar mencapai 80 persen pada tubuhnya saat kejadian. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan perawatan intensif. Selama menjalani perawatan, kondisi kesehatan LA sempat tidak stabil sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

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Pemerintah Kota Depok melalui aparatur kelurahan dan kecamatan, khususnya Lurah Serua, Ikhwan, telah berupaya membantu keluarga korban dalam penanganan jenazah. Tim kelurahan langsung berkoordinasi dengan pengurus lingkungan untuk mempersiapkan proses pemakaman secara cepat dan tertib. Lurah Ikhwan menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan dukungan penuh kepada keluarga yang sedang berduka atas kehilangan anggota keluarga tercinta.

Motif Kekesalan Tersangka Nenek M

Polres Metro Depok menangkap nenek berinisial M setelah menyelidiki motif di balik tindakan keji tersebut. AKBP Made Gede Oka Utama menjelaskan bahwa peristiwa pembakaran ini dipicu oleh kemarahan tersangka terhadap korban karena tidak menuruti permintaannya. Tersangka merasa sangat kesal karena korban tidak menjemputnya di rumah teman saat diminta.

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Karena tidak dijemput, tersangka terpaksa berjalan kaki sejauh satu kilometer. Selain itu, kemarahan tersangka juga muncul karena ia mendapati korban sedang asyik bermain handphone di saat yang bersamaan. Saat tersangka meminta ponsel tersebut, korban menolak memberikannya sehingga terjadi perebutan benda tersebut yang memicu amarah.

Detail Kronologi dan Penolakan Tersangka

Peristiwa mengerikan ini terjadi pada Senin, 26 Oktober 2026, sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu, tersangka menegur korban yang sedang bermain HP di rumah mereka. Setelah korban tidak memberikan ponselnya, tersangka secara spontan menyiramkan minyak tanah ke rok korban dan melemparkan korek gas. Tersangka sebelumnya sempat melakukan kekerasan fisik pada wajah korban sebelum mengambil minyak tanah yang tersimpan di dapur.

Minggu (29/10/2026), AKBP Oka mengungkapkan bahwa tersangka sempat menolak mengakui perbuatannya saat ditemui oleh ayah korban. Awalnya, tersangka berkilah bahwa api disebabkan oleh ledakan kompor akibat kebocoran gas di dapur. Namun, penyelidikan menunjukkan adanya bau minyak tanah yang kuat, yang kemudian mendorong ayah korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Depok.

Reaksi Kerabat dan Implikasi Hukum Kasus

Kerabat keluarga korban, Siti, membenarkan bahwa kejadian tersebut direkam oleh kamera CCTV milik tetangga. Rekaman tersebut menangkap suara teriakan korban saat sedang dibakar oleh neneknya. Siti juga menjelaskan bahwa selama ini korban tinggal bersama neneknya karena ibunya bekerja di luar rumah dan baru pulang pada malam hari. Setelah kejadian, tersangka sempat panik dan mengantar korban ke rumah sakit, namun ia tidak berani mendampinginya hingga akhir.

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Atas peristiwa ini, Polres Metro Depok menjerat tersangka dengan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan ketentuan tersebut, tersangka terancam hukuman penjara selama sepuluh tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kebrutalan yang dilakukannya terhadap anak di bawah umur.