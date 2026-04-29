Kasus Pelecehan Siswi di Pati Viral, Korban Bisa Bertambah

Kabar pelecehan seksual terhadap 50 siswi di Pati, Jawa Tengah, viral di media sosial. Kuasa hukum korban menjelaskan modus pelaku dan ancaman yang diberikan. Selain itu, berita juga mencakup pernyataan Partai Demokrat AS, tindakan Pemkot Banda Aceh, dan prestasi Megawati Hangestri di Proliga 2026.

Mencuat kabar terkait detik-detik pemuka agama di Pati , Jawa Tengah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 50 siswi. Kabar ini viral di media sosial, menarik perhatian dan komentar dari masyarakat.

Menurut kuasa hukum korban, Ali Yusron, kasus ini terjadi sejak beberapa tahun lalu. Korban diperkirakan antara 30 hingga 50 orang, dengan usia yang bervariasi dari kelas 1 hingga kelas 3 SMP. Korban yang didampingi oleh Ali Yusron satu orang, tetapi bisa membuka pengungkapan korban-korban lainnya. Sudah ada dua orang yang siap menjadi saksi dalam kasus ini.

Modus terduga pelaku adalah meminta korban menemaninya tidur di kamar dengan ancaman akan dikeluarkan dari pondok jika menolak. Kronologi awalnya, si pelaku mengirim pesan melalui WA ke santriwati pada pukul 12 malam, meminta ditemani tidur. Korban menolak, tetapi diancam dengan dikeluarkan dari pondok. Bahkan, pada suatu malam, terduga pelaku disebut pernah meniduri dua santriwati secara bergantian.

Dalam melancarkan aksi bejatnya, si kiai cabul ini menggunakan salah satu ruangan pondok hingga sebuah kamar yang tak jauh dari kamar istrinya. Dalam BAP disebutkan ada dua tempat. Tempat pertama di bedeng, semacam kantor karyawan. Yang kedua di kamar sebelah kamar istrinya.

Selain kasus pelecehan seksual di Pati, ada juga berita terkait politik internasional. Jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap melanjutkan perang dengan Iran setelah 1 Mei tanpa persetujuan legislatif, Partai Demokrat di Kongres AS mempertimbangkan untuk menggugat Trump. Di sisi lain, Pemkot Banda Aceh menegaskan bahwa hanya ada enam tempat penitipan anak (TPA/daycare) legal atau memiliki izin operasional di Ibu Kota provinsi Aceh itu.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, secara tegas mendesak polisi untuk tindak tegas dan menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak sesuai dengan peraturan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, secara terbuka menyampaikan penyesalannya atas pernyataan yang dinilai kurang tepat setelah peristiwa kecelakaan kereta api di Bekasi. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah menyegel tempat penitipan anak Daycare Baby Preneur di kawasan Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Dalam situasi fisik yang belum sepenuhnya pulih, Megawati Hangestri justru tampil sebagai sosok paling dominan di Proliga 2026. Megatron sabet dua gelar individu. Lebih dari sekadar pulih, keputusan Megawati Hangestri kembali ke liga voli Korea juga didorong oleh ambisi yang belum tuntas. Dua musim bersama Red Sparks Joong Archen kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dengan menghadiri acara pop-up store Viktor&Rolf yang digelar di Grand Indonesia, Rabu (29/4/2026).

Sausan Sarifah, menjadi salah satu korban selamat dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Korban tewas akibat tabrakan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. Upaya menjaga ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat terus dilakukan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat melalui pembersihan ikan sapu-sapu secara masif.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) tidak memperintahkan pemasangan spanduk penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada 30 April hingga 7 Agustus 2026. Megawati tampil sebagai motor serangan utama Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. Meski begitu, Irina Voronkova hadir sebagai pembanding ideal dua pemain





Pelecehan Seksual Pati Korban Siswi Partai Demokrat AS Pemkot Banda Aceh Megawati Hangestri

