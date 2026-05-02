Kasus Pelecehan Anak di Cipondoh Naik ke Penyidikan, Pelaku Utama Dikejar

Polres Metro Tangerang Kota meningkatkan kasus dugaan pelecehan terhadap seorang anak perempuan di Cipondoh ke tahap penyidikan. Pelaku utama yang diduga mengajak korban minum miras dan melakukan tindakan asusila masih dalam pengejaran.

Polres Metro Tangerang Kota telah meningkatkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana terhadap seorang anak perempuan di wilayah Cipondoh , Kota Tangerang . Kasus ini, yang melibatkan pemberian minuman keras (miras) hingga dugaan tindakan pelecehan oleh sekelompok pria, kini telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Hal ini diungkapkan oleh Parikhesit, perwakilan kepolisian, kepada wartawan pada Sabtu, 2 Mei 2026. Peningkatan status ini menandakan adanya bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap para terduga pelaku. Saat ini, beberapa orang yang diduga terlibat telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kepolisian juga terus melakukan pengejaran terhadap pelaku utama yang diduga memiliki peran sentral dalam mengajak korban untuk mengonsumsi miras dan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Pelaku utama tersebut berinisial I, dan berdasarkan pengakuan korban, ia diduga melakukan persetubuhan terhadap korban saat korban berada dalam kondisi mabuk dan tidak sadarkan diri. Parikhesit menegaskan komitmen kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dan memberikan keadilan bagi korban.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, khususnya melalui akun Instagram @infocipondoh.id, kasus ini menjadi perhatian publik karena adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh sekelompok pria terhadap seorang anak perempuan. Unggahan tersebut menampilkan keterangan yang menggambarkan kondisi korban yang tidak berdaya setelah diduga dicekoki miras hingga tak sadarkan diri. Selain itu, unggahan tersebut juga menyoroti adanya ancaman dari pelaku terhadap korban menggunakan senjata tajam.

Dalam unggahan tersebut, terlihat beberapa orang yang diduga sebagai pelaku sedang berfoto dengan gaya yang tidak pantas di dekat korban yang tergeletak di lantai. Diduga, para pelaku memiliki sejumlah foto dan video yang merekam aksi mereka. Aksi bejat ini kemudian diceritakan oleh para pelaku kepada rekan-rekannya, menambah keseriusan dan urgensi penanganan kasus ini. Keberadaan bukti-bukti visual ini semakin memperkuat dugaan tindak pidana yang terjadi dan membantu pihak kepolisian dalam proses penyelidikan.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menyerahkan seluruh proses penanganan kasus ini kepada pihak berwajib. Selain pelaku utama berinisial I, pihak kepolisian juga mengidentifikasi tiga orang lainnya yang terlibat dalam kejadian tersebut, yaitu A, A, dan R. R diduga berperan dalam memotret kejadian tersebut, sementara I terlihat dalam foto sedang memegang dada korban. Keempat orang ini diduga berada di tempat kejadian perkara (TKP) saat korban dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi untuk mengungkap seluruh fakta yang terkait dengan kasus ini. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan anak di bawah umur dan tindakan kekerasan seksual yang sangat merugikan korban. Pihak kepolisian berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban serta memastikan bahwa para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka.

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan dan melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui adanya tindakan yang mencurigakan. Peningkatan status penanganan kasus ini menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menindak tegas pelaku kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban





