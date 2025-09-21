Kasus Meninggal Akibat Amoeba Pemakan Otak di India: Kewaspadaan dan Langkah Pencegahan

Seorang gadis di India meninggal dunia akibat infeksi Naegleria fowleri, atau dikenal sebagai 'amoeba pemakan otak'. Berita ini menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari infeksi mematikan ini.

Fotomikrograf yang menggambarkan karakteristik histopatologis terkait kasus meningoensefalitis amuba primer akibat parasit Naegleria fowleri, dengan perbesaran 504 kali dan menggunakan teknik pewarnaan antibodi fluoresen langsung (DFA).

Jakarta (ANTARA) - Seorang gadis berusia sembilan tahun dari Thamrassery, distrik Kozhikode, Kerala, India, dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi Naegleria fowleri, atau yang dikenal sebagai “amoeba pemakan otak”, penyebab meningoensefalitis amuba primer (PAM). Berdasarkan laporan dari Times Of India, Sabtu (20/9), pejabat setempat mengonfirmasi bahwa ini merupakan kasus infeksi keempat yang tercatat di distrik tersebut pada tahun berjalan. Sebelumnya, infeksi serupa juga telah merenggut nyawa seorang bayi berusia tiga bulan, dan seorang lainnya masih dalam perawatan intensif untuk penyakit yang sama. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) menjelaskan bahwa Naegleria fowleri adalah amuba hidup bebas yang biasa ditemukan di lingkungan air tawar hangat, seperti danau, kolam, sungai, dan bahkan tanah yang lembab. Amuba ini masuk ke dalam tubuh melalui hidung saat seseorang berenang atau terpapar air yang terkontaminasi. Setelah masuk, amuba bergerak menuju otak melalui saraf penciuman, menyebabkan kerusakan jaringan otak yang parah dan peradangan. Faktor risiko utama untuk terinfeksi meliputi paparan air tawar saat berenang, menyelam, atau saat menggunakan air keran yang tidak disterilkan untuk membersihkan hidung. CDC menegaskan bahwa manusia tidak dapat terinfeksi Naegleria fowleri melalui konsumsi air minum yang terkontaminasi, dan juga tidak dapat menularkan amuba atau PAM kepada orang lain. \Gejala PAM umumnya muncul dalam waktu tiga hingga tujuh hari setelah infeksi. Gejala awal seringkali mirip dengan gejala flu biasa, termasuk demam, sakit kepala hebat, mual, dan muntah. Seiring perkembangan penyakit, gejala neurologis yang lebih serius dapat muncul, seperti halusinasi, kebingungan, kejang, dan perubahan pada indra penciuman atau perasa. Karena gejala berkembang dengan cepat dan tidak spesifik, diagnosis seringkali terlambat, dan kematian biasanya terjadi dalam kurun waktu lima hingga delapan belas hari setelah gejala pertama kali muncul. Pakar kesehatan masyarakat setempat mengaitkan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dengan peningkatan pengujian untuk sindrom ensefalitis akut serta faktor lingkungan seperti polusi dan dampak perubahan iklim. Departemen Kesehatan Kerala telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan kasus. Mereka telah memperkenalkan protokol perawatan khusus dan prosedur operasi untuk menangani kasus yang diduga, dengan tujuan untuk meningkatkan peluang pasien untuk bertahan hidup. Pihak berwenang di Kerala juga telah mengeluarkan serangkaian saran pencegahan untuk masyarakat. \Untuk mencegah infeksi, masyarakat diimbau untuk menghindari berenang atau menyelam di perairan air tawar hangat yang tergenang, terutama setelah hujan deras. Air tergenang seringkali menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi amuba. Selain itu, sangat penting untuk menggunakan air bersih yang telah disaring atau disterilkan saat membersihkan hidung atau melakukan irigasi hidung. Hindari penggunaan air keran yang tidak diolah secara langsung untuk keperluan ini. Upaya pencegahan ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari risiko infeksi Naegleria fowleri. Dengan meningkatkan kesadaran akan risiko dan mengikuti pedoman pencegahan, diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa meskipun infeksi ini sangat fatal, namun kasusnya relatif jarang. Kepatuhan terhadap langkah-langkah pencegahan dapat secara signifikan mengurangi risiko. Pencegahan merupakan kunci utama dalam melawan penyakit ini, edukasi dan kesadaran masyarakat menjadi fondasi penting. Ingatlah bahwa penggunaan air yang aman, kebersihan yang terjaga, dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar adalah kunci untuk melindungi diri kita dari infeksi mematikan ini. Informasi lebih lanjut mengenai gejala, pencegahan, dan penanganan PAM dapat diperoleh dari sumber-sumber kesehatan terpercaya, seperti CDC dan departemen kesehatan setempat





