Kasus Korupsi MBG Rp1 Triliun Dipantau Sejak Lama, Dadan Hindayana Cs Jadi Tersangka

Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayanacription mencapai kerugian negara Rp1 triliun. Penyidik mendapati penyimpangan dalam pengelolaan dapur SPPG melalui penunjukan yayasan yang tidak memenuhi syarat. Kasus ini telah dipantau sejak lama sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kasus dugaan korupsi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghiasi pemberitaan publik. Kasus ini menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta sejumlah pejabat lainnya.

Hasil penyidikan awal Kejaksaan Agung mengungkap bahwakerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun. Penyidik mendapati adanya penyimpangan dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Modus yang ditemukan包括了 penunjukan yayasan tertentu sebagai mitra pengelola dapur meski diduga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari skema tersebut, para tersangka disebut memperoleh keuntungan dalam jumlah besar setiap harinya dari pengelolaan dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.

Kejaksaan Agung juga mengungkap bahwa dugaan penyimpangan program ini sebenarnya telah dipantau dan dipelajari sejak lama sebelum akhirnya ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Kasus ini terjadi di tengah beberapa perkara korupsi lain yang juga menuai sorotan. Indonesia baru saja diguncang oleh kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang disebut sebagai salah satu perkara dengan nilai kerugian terbesar dalam sejarah. Kejaksaan Agung menyebut kerugian lingkungan dan ekonomi akibat kasus tersebut mencapai ratusan triliun rupiah.

Besarnya angka kerugian membuatKasus timah menjadi simbol bagaimana praktik korupsi dapat berdampak luas terhadap perekonomian dan lingkungan hidup. Selain itu, terdapat juga kasus gagal bayar perusahaan asuransi milik negara yang mengungkap dugaan praktik korupsi dan pengelolaan investasi yang tidak sesuai aturan, dengan kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah. Di luar isu korupsi, beberapa kejadian lain juga menjadi perhatian. Aksi brutal di Deli Serdang viral setelah seorang wanita hamil ditendang karena diduga merekam keributan.

Suaminya dipukuli, sementara pelaku mengancam korban. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus melakukan monitoring dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Di bidang program sosial,Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa informasi beredar mengenai penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis dihentikan merupakan informasi hoaks. Presiden Joko Widodo menilai Nanik S Deyang memiliki karakter kepemimpinan yang tegas dalam menjalankan tata kelola program MBG.

Sementara itu, dalam kurun waktu setahun menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, harta kekayaan Sony Sonjaya meningkat drastis dari Rp 906 juta menjadi Rp 12,98 miliar, yang kemudianmenuai pertanyaan_attribute. Di bidang teknologi, Amazfit Balance 3 resmi diluncurkan dengan baterai hingga 21 hari, layar AMOLED 3.000 nits, sapphire glass, dan sistem pelatihan hibrida canggih. Di olahraga, Timnas Indonesia sukses menaklukan Timor Leste pada laga kedua Piala AFF U-19 2026 yang digelar di Stadion Utama Sumut, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

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Korupsi MBG Dadan Hindayana Badan Gizi Nasional Kerugian Negara Rp1 Triliun SPPG

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