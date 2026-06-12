Kasus Korupsi di Kebun Binatang Surabaya Memasuki Babak Baru

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menjadwalkan penetapan tersangka.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menjadwalkan penetapan tersangka . Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim, John Franky Ariandi mengatakan kepastian mengenai status tersangka dijadwalkan rilis pada pekan ketiga bulan Juni 2026.

Langkah hukum tersebut dilakukan setelah tim Kejaksaan mengumpulkan bukti-bukti penting, serta diperkuat hasil audit keuangan yang tengah diproses bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada saat ini, perhitungan kerugian negara masih berproses. Saat ini posisi kerugian di Rp 7,4 miliar, kemarin itu ada penambahan. Kepada awak media di Surabaya, Jumat (12/6), John mengatakan bahwa 'Fiks-nya berapa angkanya (hasil audit BPKP) nanti akan kami sampaikan kerugian negaranya.

Jadi untuk sementara itu (Rp 7,4 miliar), karena kami masih melakukan pendalaman,' ujarnya. Langkah hukum ini merupakan lanjutan dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam waktu dekat, diharapkan ada kejelasan mengenai status tersangka dan kerugian negara yang dialami oleh Kebun Binatang Surabaya. Dengan demikian, kasus ini dapat diproses lebih lanjut dan diharapkan ada keadilan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi





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Korupsi Kebun Binatang Surabaya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Penetapan Tersangka Pengelolaan Keuangan

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