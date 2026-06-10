Kasus Korupsi di BGN: Momentum untuk Mengevaluasi Jajaran Presiden

Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai pentingnya penguatan tata kelola serta pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di Badan Gizi Nasional (BGN).

Kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi jajaran orang-orang kepercayaannya yang mengelola program strategis pemerintah.

Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai pentingnya penguatan tata kelola serta pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional. Langkah penegakan hukum terhadap sejumlah pejabat BGN menjadi peringatan bahwa loyalitas saja tidak cukup dalam penempatan pejabat publik. Menurutnya, kompetensi, integritas, dan kemampuan menjalankan tata kelola yang baik harus menjadi pertimbangan utama dalam mengelola program pemerintah yang menggunakan anggaran besar.

Said juga melihat adanya kecenderungan pemerintah mulai lebih terbuka terhadap berbagai kritik yang berkembang di masyarakat, termasuk terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski mengkritisi tata kelola pelaksanaannya, Said menegaskan tetap mendukung program MBG karena memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun demikian, ia menilai pelaksanaan program perlu terus diperbaiki agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satunya dengan memprioritaskan penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.





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Kasus Korupsi Di BGN Presiden Prabowo Subianto Tata Kelola Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

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