Kasus Kematian Aminah di Boyolali Terungkap, Tersangka Mengaku Sakit Hati

Polisi menetapkan menantu korban berinisial PW sebagai tersangka atas kematian Aminah di Boyolali, Jawa Tengah. Tersangka mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena sakit hati dan merasa kerap diabaikan oleh korban.

Kasus kematian seorang perempuan paruh baya bernama Aminah di Kabupaten Boyolali , Jawa Tengah , yang diduga akibat mengonsumsi sate ayam beracun akhirnya terungkap. Polisi menetapkan menantu korban berinisial PW sebagai tersangka.

Hasil autopsi menemukan kandungan racun tikus di dalam lambung korban. Zat beracun tersebut identik dengan yang ditemukan pada tusuk sate dan bangkai ayam yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Polisi mengungkap, tersangka mengirimkan sate beracun kepada korban melalui akun palsu ojek daring yang mengatasnamakan adik iparnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena sakit hati dan merasa kerap diabaikan oleh korban.

Keluarga korban mengaku lega setelah penyebab kematian Aminah berhasil diungkap. Mereka berharap proses hukum berjalan hingga tersangka mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya, Aminah ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada 19 Mei lalu. Kematian korban sempat menjadi perhatian karena terjadi beberapa jam setelah menerima paket sate ayam misterius dari seseorang yang tidak dikenal.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun





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Kasus Kematian Aminah Boyolali Jawa Tengah Sate Ayam Beracun

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