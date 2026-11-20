Kronologi lengkap insiden penyerangan terhadap anggota Polres Metro Jakarta Barat yang melibatkan Iptu Deni dan Brigadir Dwi Santoso pada 19 November 2026.

Kronologi lengkap mengenai insiden kekerasan yang menimpa personel Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Barat terungkap secara rinci melalui keterangan resmi dari Kepala Kepolisian Resort Kombes Pol Nasriadi. Peristiwa menyangkut anggota kepolisian yang mengalami perlakuan kasar selama proses penegakan hukum di wilayah Jakarta Barat pada Kamis (19/11/2026) malam hari.

Akar permasalahan dimulai ketika Satuan Narkoba di bawah naungan Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan Operasi Penangkapan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba di kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi penegakan hukum tersebut berlangsung sekitar pukul 16.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) pada tanggal yang sama, di mana petugas berhasil mengamankan satu orang yang dikhawatirkan menggunakan narkotika terlarang.

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Saat proses pengamanan tersangka berlangsung, situasi berubah menjadi tegang ketika sekelompok orang dari masyarakat mencoba melakukan penyerangan terhadap anggota polisi yang sedang menjalankan tugasnya. Insiden kekerasan ini memaksa personel kepolisian untuk segera mengevakuasi diri dan mengamankan tersangka dari gempuran massa yang mulai merespons dengan agresif di lokasi kejadian.

Komandan Operasi Kombes Pol Nasriadi menguraikan bahwa setelah mengetahui adanya ancaman kekerasan, anggota polisi yang ditugaskan berusaha menghindar dengan segera memindahkan kendaraan operasional mereka. Kendaraan tersebut kemudian diarahkan ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk menuju ke pos pemeriksaan (polsek) terdekat sebagai langkah awal untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut di area tersebut.

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Perjalanan kembali menuju kantor kepolisian menjadi semakin berbahaya ketika rombongan polisi mulai diteriaki secara agresif di jalan raya. Masyarakat sekitar menuduh mereka sebagai pelaku tindak kejahatan tabrak lari, tuduhan yang tidak berdasar dari fakta hukum sebenarnya. Situasi tersebut berlanjut hingga rombongan mencapai kawasan Jalan Tol Sedyatmo, di mana akhirnya kendaraan mereka berhasil dihentikan oleh petugas keamanan resmi di area PIK.

Ketika kendaraan operasional tiba di titik henti, petugas keamanan di area PIK meminta verifikasi identitas terhadap para personel kepolisian yang sedang berada di dalam kendaraan. Namun, petugas keamanan setempat tidak langsung mempercayai penjelasan bahwa mereka adalah anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Barat, yang memicu situasi kritis di tempat kejadian.

Ketidakpercayaan tersebut berujung pada tindakan fisik yang sangat berbahaya terhadap salah satu anggota polisi, Inspektur Dua (Iptu) Deni. Petugas keamanan di lokasi kejadian melakukan tindakan kekerasan dengan mencekik leher Iptu Deni hingga ia mengalami kesulitan pernapasan. Tindakan keras ini terjadi tepat di depan mata rekan-rekannya yang tidak berdaya mencegah eskalasi kekerasan secara langsung.

Beberapa saat setelah insiden mencekik terjadi, kerumunan orang datang dari berbagai arah dan langsung mengejar serta memukul Iptu Deni secara fisik. Selain mengalami kekerasan langsung dari kerumunan, anggota kepolisian lain juga tidak luput dari bahaya. Brigadir Dwi Santoso dilaporkan mengalami cedera fisik akibat terkena lemparan batu yang dilontarkan oleh massa yang sedang emosi.

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Berdasarkan laporan medis awal, Brigadir Dwi Santoso mengalami luka di bagian atas telinga yang disebabkan oleh pecahan atau dampak lemparan batu. Sementara itu, Iptu Deni yang menjadi korban utama kekerasan fisik dalam bentuk mencekik dan pemukulan, segera dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis darurat.

Kedua korban personel kepolisian tersebut selanjutnya dibawa oleh rekan-rekan sejawat mereka ke Rumah Sakit Atmajaya yang berlokasi di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Tindakan evakuasi medis ini dilakukan dengan segera untuk memastikan kondisi kesehatan Iptu Deni dan Brigadir Dwi Santoso dapat segera pulih pasca kejadian kekerasan yang viral tersebut.

Kasus ini menyoroti tingginya risiko yang dihadapi oleh penegak hukum di lapangan ketika melakukan operasi penangkapan tanpa pengawalan massa yang memadai. Kombes Pol Nasriadi telah menyatakan bahwa Kapolres Metro Jakarta Barat akan menindaklanjuti laporan ini secara serius untuk memproses para pelaku kekerasan yang telah melukai anggota kepolisian di jalur Sedyatmo dan PIK pada November 2026 lalu.