Kasus Kekerasan Seksual Terkait Konflik Melonjak Dua Kali Lipat pada 2025, Laporan PBB Ungkap Kebrutalan Ekstrem

Laporan PBB mencatat 9.788 kasus kekerasan seksual terkait konflik pada 2025, dua kali lipat dari tahun sebelumnya, dengan pelaku termasuk Israel, Rusia, dan kelompok di Kongo.

Laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik yang dirilis pada Jumat (29/5) mengungkapkan peningkatan dramatis jumlah kasus terverifikasi secara global pada 2025.

Sebanyak 9.788 kasus kekerasan seksual terkait konflik tercatat, lebih dari dua kali lipat dibandingkan 4.617 kasus pada 2024. Angka ini mencerminkan tren mengkhawatirkan di mana kekerasan seksual digunakan sebagai taktik perang, penyiksaan, terorisme, dan represi politik. Laporan tersebut menekankan bahwa kebrutalan ekstrem menjadi ciri utama, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak perempuan. Wilayah konflik seperti Republik Demokratik Kongo, Israel, Palestina, Rusia, dan Ukraina menjadi sorotan utama, di mana kekerasan seksual terjadi di tempat penahanan dan selama pengungsian.

Menurut laporan, sebanyak 77 pihak-aktor negara maupun non-negara-tercantum dalam daftar pelaku, termasuk dua aktor negara baru: angkatan bersenjata dan pasukan keamanan Israel serta Rusia. Tiga kelompok non-negara baru yang beroperasi di Republik Demokratik Kongo juga ditambahkan. Situasi ini diperparah oleh impunitas yang masih tinggi; lebih dari 65 persen pihak yang tercantum dalam lampiran laporan telah menjadi pelaku berulang selama lima tahun atau lebih tanpa adanya langkah perbaikan.

PBB menyerukan agar negara-negara anggota meningkatkan akuntabilitas, memperkuat perlindungan bagi korban, dan memastikan akses keadilan. Kekerasan seksual dalam konteks penculikan dan perdagangan manusia juga terus menjadi taktik terorisme yang sistematis. Perempuan dan anak perempuan yang mengungsi atau menjadi migran menghadapi risiko lebih tinggi, sementara pengurangan misi dan pemangkasan anggaran menghambat dokumentasi dan pelaporan. Laporan ini disusun berdasarkan informasi yang diverifikasi PBB dari 21 negara terdampak konflik.

Meskipun angka yang tercatat sudah sangat tinggi, laporan mengingatkan bahwa sebagian besar kasus tetap tidak terungkap karena konflik berkelanjutan, kerawanan, dan pembatasan akses kemanusiaan. Oleh karena itu, data yang ada hanyalah gambaran dari realitas yang lebih suram. Situasi ini menuntut respons global yang lebih serius, termasuk pendanaan yang memadai untuk layanan korban dan penguatan kapasitas khusus gender di misi-misi PBB. Tanpa tindakan nyata, kekerasan seksual akan terus menjadi luka yang dalam di masyarakat yang dilanda konflik.

Laporan tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan warga sipil, terutama perempuan dan anak perempuan, harus menjadi prioritas dalam setiap upaya perdamaian dan keamanan internasional





