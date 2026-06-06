Kasus Kekerasan Seksual Santriwati Jepara Memicu Laporan Balik Antara Korban dan Istri Tersangka

Perkara dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Jepara berujung pada aksi saling melapor antara korban dan istri tersangka, Abi Jamroh. Kedua belah pihak mengklaim hak hukum masing‑masing, sementara LPSK dan tim penyidik berupaya menyeimbangkan proses peradilan dan perlindungan bagi korban.

Aksi saling melapor kembali memanas di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terkait dugaan kekerasan seksual terhadap seorang santriwati berusia 19 tahun. Korban, yang merupakan mantan santriwati dan pengurus Pondok Pesantren Al‑Anwar Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, melaporkan bahwa ia telah mengalami pelecehan oleh Abi Jamroh sejak April hingga Juli 2025.

Laporan tersebut disampaikan kepada tim penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jepara, yang kemudian menahan Abi Jamroh sebagai tersangka. Pada sisi lain, Hani'atun Ni'mah, istri Abi Jamroh, mengajukan laporan balik dengan menuduh korban melakukan perzinaan. Melalui kuasa hukumnya, H. Nur Ali SH, Hani'atun menuntut perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta mengirimkan surat nomor 04/S‑PPH/VI/202026 tanggal 5 Juni 2026 ke kantor perwakilan LPSK Jateng di Semarang.

Nur Ali menegaskan bahwa perzinaan adalah delik aduan berdasarkan Pasal 284 KUHP dan Pasal 441 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, sehingga istri sah memiliki hak untuk melaporkan suaminya yang diduga berhubungan intim di luar nikah





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Kekerasan Seksual Laporan Balik Perlindungan Saksi Polres Jepara KUHP

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