Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Ndolo Kusumo Pati: Pengakuan Mantan Pegawai dan Penangkapan Kiai Ashari

Seorang mantan pegawai Ponpes Ndolo Kusumo memberikan kesaksian memilukan kepada Hotman Paris mengenai perilaku bejat Kiai Ashari yang melakukan kekerasan seksual terhadap banyak santriwati.

Pertemuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei di Jakarta menjadi momentum penting bagi para pencari keadilan. Salah seorang korban kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberanikan diri untuk menemui pengacara kenamaan Hotman Paris Hutapea.

Pertemuan ini bukan sekadar konsultasi hukum biasa, melainkan sebuah upaya untuk mengungkap tabir gelap yang selama ini menyelimuti institusi pendidikan agama tersebut. Kehadiran korban yang didampingi oleh saksi kunci menunjukkan betapa dalamnya luka psikologis yang dialami oleh para santriwati yang menjadi korban nafsu bejat sang pengasuh pondok. Dalam pertemuan tersebut, seorang mantan pegawai Pondok Pesantren Ndolo Kusumo turut hadir untuk memberikan kesaksian yang sangat memilukan.

Lelaki yang memilih untuk merahasiakan identitasnya ini mengungkapkan bahwa ia telah mengabdi dan bekerja di bawah arahan Anshari sejak tahun 2008 hingga tahun 2018. Selama satu dekade bekerja, ia menyaksikan bagaimana pola manipulasi yang dilakukan oleh Anshari untuk mempertahankan citranya sebagai sosok yang suci dan dekat dengan Tuhan.

Mantan pegawai ini menceritakan dengan suara bergetar dan penuh penyesalan bahwa pada awalnya ia merasa berada di lingkungan yang religius, namun ternyata itu semua hanyalah topeng untuk menutupi perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku. Kesaksian sang mantan pegawai mengungkap sisi gelap dari kehidupan di dalam pesantren. Ia menjelaskan bahwa Anshari seringkali membangun narasi bahwa siapa pun yang dekat dengannya akan mendapatkan jalan menuju surga.

Manipulasi spiritual ini digunakan untuk membungkam para korban dan membuat mereka merasa bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari ketaatan kepada guru. Namun, kenyataannya sangat jauh dari ajaran agama. Saksi mengungkapkan bahwa ia sering melihat pelaku memanggil santriwati ke kamarnya pada malam hari untuk melakukan tindakan asusila. Praktik bejat ini dilakukan secara bergantian terhadap banyak santriwati, menciptakan trauma mendalam bagi setiap jiwa muda yang terperangkap dalam situasi tersebut.

Penyesalan mendalam kini menghantui mantan pegawai tersebut karena ia merasa telah menjadi bagian dari sistem yang membiarkan kekejaman itu terjadi selama bertahun-tahun. Ia mengakui bahwa meskipun sudah ada desas-desus dan bahkan aksi demonstrasi terkait dugaan kekerasan seksual di masa awal masa kerjanya, ia tetap bertahan hingga akhirnya menyadari betapa salahnya situasi tersebut pada tahun 2018.

Keputusan untuk mengundurkan diri dan kini bersedia menjadi saksi adalah langkah penebusan dosa bagi dirinya agar tidak ada lagi korban baru yang jatuh ke dalam lubang penderitaan yang sama seperti para santriwati sebelumnya. Di sisi lain, pelarian Anshari akhirnya menemui titik akhir. Setelah sempat menjadi buronan dan memutus seluruh komunikasi dengan dunia luar, tim Satreskrim Polresta Pati berhasil melacak keberadaan pelaku. Penangkapan dramatis terjadi di wilayah Wonogiri, sebuah daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur.

Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi, mengonfirmasi bahwa penangkapan ini merupakan hasil kerja keras timnya yang tidak menyerah dalam memburu tersangka yang mangkir dari panggilan penyidik. Penangkapan ini menjadi titik terang bagi proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan harapan bagi para korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, agar tidak ada ruang bagi predator seksual untuk bersembunyi di balik jubah agama.

Keterlibatan Hotman Paris Hutapea dalam kasus ini diharapkan dapat membawa tekanan publik dan bantuan hukum yang kuat sehingga pelaku mendapatkan hukuman maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perjuangan para korban dan saksi untuk mengungkap kebenaran adalah langkah awal dalam proses penyembuhan trauma yang panjang dan berat bagi para santriwati yang masa depannya sempat dirusak oleh tindakan bejat sang kiai





