Kasus Kecurangan UTBK SNBT di Untidar Magelang: Peserta Tertangkap Bawa Perangkat Ilegal

Seorang peserta UTBK SNBT di Universitas Tidar Magelang tertangkap membawa perangkat ilegal, termasuk telepon seluler dan chip elektronik yang disamarkan sebagai kartu hotel. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan potensi kecurangan dalam ujian nasional dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta sanksi yang tegas.

Barang bukti yang ditemukan dalam kasus kecurangan Ujian Tinggi Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berbasis Tinggi (SNBT) di Universitas Tidar (Untidar) Magelang terdiri dari telepon seluler dan sebuah kotak elektronik berbentuk chip yang disamarkan sebagai kartu akses hotel.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Untidar, Suyitno, menjelaskan bahwa peserta yang terlibat dalam kecurangan tersebut membawa perangkat ilegal saat ujian berlangsung. Kronologi kejadian dimulai ketika pengawas ruangan mencurigakan perilaku peserta yang tampak tidak wajar, seperti sering menyentuh telinganya dan mengamati posisi pengawas secara intensif. Pengawas kemudian melaporkan perilaku tersebut kepada penanggung jawab lokasi yang sedang melakukan monitoring rutin.

Setelah pemeriksaan awal, petugas menemukan alat bantu dengar yang terpasang pada telinga peserta, namun peserta mengaku sehat dan bukan penyandang disabilitas rungu. Selanjutnya, tim teknis UTBK melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan perangkat tambahan, termasuk telepon seluler dan chip elektronik yang disamarkan sebagai kartu hotel. Ujian peserta dihentikan sementara untuk pemeriksaan, tetapi setelah perangkat disita, peserta diperbolehkan melanjutkan ujian hingga selesai. Setelah ujian berakhir, panitia UTBK mengadakan pertemuan tertutup untuk menyusun berita acara kecurangan.

Peserta mengaku bahwa barang bukti tersebut miliknya, dan Universitas Tidar telah melaporkan kasus ini ke panitia UTBK tingkat nasional. Menurut Suyitno, pihak universitas telah mengumpulkan seluruh bukti dan menunggu arahan serta keputusan dari panitia pusat untuk tindak lanjut atau sanksi terhadap peserta. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan potensi kecurangan dalam UTBK SNBT, yang memerlukan pengawasan ketat dan sanksi yang tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan





