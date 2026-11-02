Kasus Kecurangan Beras Fortifikasi dan SPHP Diperiksa Kepolisian

Kepolisian mengusut dugaan kecurangan beras fortifikasi senilai Rp14,1 miliar dan pengemasan ulang beras SPHP. Menteri Amran meminta penegakan hukum tegas.

Kepolisian sedang melakukan pemeriksaan mendalam terkait dugaan praktik kecurangan yang melibatkan beras fortifikasi dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Kasus ini mencakup dugaan manipulasi mutu beras fortifikasi di wilayah Sumatra Utara dengan total produksi mencapai 525 ton dan nilai ekonomis sekitar Rp14,1 miliar. Selain itu, penegak hukum juga mengungkap dugaan pengemasan ulang beras SPHP sebanyak 20 ton di Pasuruan, Jawa Timur, di mana empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Amran Sulaiman Tuntut Tindakan Hukum Tuntas

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, menyatakan sikap tegasnya terhadap kasus ini. Ia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh dugaan kecurangan beras yang telah terungkap. Menurut Amran, tidak boleh ada kompromi sama sekali terhadap pelaku yang memanipulasi mutu maupun menyalahgunakan distribusi beras. Hal ini karena praktik tersebut secara langsung merugikan masyarakat luas sebagai konsumen yang seharusnya mendapatkan haknya.

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Amran menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan strategis yang sangat menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Pemerintah telah menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi produsen sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen. Kebijakan ini melibatkan Harga Pembelian Pemerintah atau HPP agar produsen bisa bertahan hidup, serta Harga Eceran Tertinggi atau HET agar konsumen bisa menikmati beras dengan harga terjangkau. Subsidi pemerintah ditujukan untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.

Risiko Stabilitas Nasional dan Politik

Menteri Amran menegaskan bahwa penyalahgunaan beras SPHP maupun manipulasi produk beras fortifikasi bertentangan dengan tujuan awal kebijakan pangan nasional. Masyarakat seharusnya mendapatkan beras sesuai dengan mutu, kandungan, label, dan harga yang telah dijanjikan oleh negara. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pangan tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan stabilitas nasional. Pangan adalah komoditas strategis bahkan bisa dikatakan sebagai komoditas politik yang jika goyang akan mempengaruhi stabilitas negara.

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Amran mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang telah mengusut kasus di Sumatra Utara dan Pasuruan. Ia meminta proses hukum untuk dilanjutkan hingga tuntas dan pengawasan harus diperketat melalui kolaborasi lintas instansi. Kolaborasi ini melibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan kepastian hukum bagi pelanggar. Selain penindakan, pemerintah juga akan memperkuat regulasi dan sosialisasi mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran di sektor pangan secara serius.

Sosialisasi Risiko Hukum Bagi Pelanggar

Amran menjelaskan bahwa langkah selanjutnya termasuk penerbitan surat edaran untuk pengetatan aturan. Pemerintah akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha tentang risikonya. Sosialisasi ini akan memberitahukan secara rinci mengenai besaran denda dan ancaman pidana bagi mereka yang melakukan penyimpangan. Kolaborasi dengan kepolisian dan kejaksaan dinilai sangat kuat untuk menekan angka pelanggaran di masa mendatang.

Kanit Indagsi Ingatkan Sifat Pidana Tindakannya

Sementara itu, Kanit Indagsi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Muchamad Zazid, memberikan penegasan hukum mengenai kasus ini. Ia mengingatkan agar setiap temuan penyelewengan beras SPHP segera dikoordinasikan dengan kepolisian untuk ditindaklanjuti. Menurut Zazid, menjual atau me-repacking beras SPHP merupakan tindak pidana yang jelas. Ia mengajak pihak-pihak terkait untuk segera mengkoordinasikan pelanggaran tersebut agar proses hukum dapat berjalan.

Deputi Bapanas Tekankan Penegakan Hukum Tegas

Andriko Noto Susanto, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, juga meminta Satgas Pangan Polri di seluruh daerah untuk memperketat pengawasan. Ia meminta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap praktik penyelewengan beras SPHP yang terjadi. Andriko menegaskan bahwa arahan Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah sangat jelas dan tegas. Pelaku penyelewengan harus dihukum berat karena dianggap tindakan biadab.

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Salah satu modus yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah membongkar beras SPHP dari kemasan aslinya. Pelaku kemudian mengemas ulang beras tersebut menggunakan karung berukuran 25 hingga 50 kilogram. Beras hasil kemasan ulang ini dijual secara curah dengan harga komersial yang jauh lebih tinggi. Andriko menilai praktik tersebut merupakan tindak kriminal karena beras yang disediakan negara untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga justru dialihkan menjadi komoditas komersial demi keuntungan pribadi. Beras SPHP disediakan pemerintah dengan harga khusus agar masyarakat bisa memperoleh beras dengan harga terjangkau dan terjangkau bagi semua lapisan.