Bareskrim Polri menggelar perkara awal kasus dugaan makar dengan keterangan ahli pada Kamis (19/11), dan menegaskan gelar tersebut bukan penetapan tersangka.

Bareskrim Polri akan meng gelar perkara awal dalam penyidikan kasus dugaan makar pada Kamis (19/11). Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyampaikan rencana tersebut di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu.

Dalam kesempatan itu, Susatyo menjelaskan bahwa penyidik akan mendalami konstruksi perkara dengan bantuan keterangan para ahli. Forum gelar perkara ini melibatkan tim internal kepolisian dan sejumlah saksi ahli yang dihadirkan penyidik.

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Mekanisme Gelar Perkara dan Penggeledahan di Cipete

Gelar perkara awal menjadi tahap bagi penyidik untuk menguji susunan peristiwa dalam perkara dugaan makar. Menurut Susatyo, pembahasan dilakukan bersama tim internal Bareskrim Polri dan para saksi ahli sebelum hasilnya diumumkan.

Susatyo menegaskan bahwa gelar perkara tersebut bukan untuk penetapan tersangka. Ia menyatakan hasil gelar nantinya akan disampaikan kepada publik oleh pihak kepolisian.

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Dalam proses penyidikan, Susatyo mengatakan beberapa lokasi telah digeledah. Salah satunya adalah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang digeledah pada Selasa (17/11) malam.

Rumah di Cipete itu diduga menjadi posko makar oleh salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Irjen Eko Hadi Santoso (EHS). Dugaan tersebut merupakan keterangan penyidik yang masih berada pada tahap pengumpulan bukti.

Susatyo menjelaskan bahwa beberapa posko telah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan. Menurutnya, rangkaian kegiatan itu merupakan bagian dari pengumpulan bukti tindak pidana makar.

Posisi Bareskrim Polri dan Pihak yang Disebut dalam Perkara

Bareskrim Polri menempatkan gelar perkara awal sebagai tahap pendalaman, bukan keputusan penetapan tersangka baru. Posisi ini disampaikan langsung oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro.

Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) disebut sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Penyidik juga mengaitkan rumah di Cipete dengan dugaan posko makar yang disebut berhubungan dengan dirinya, dan pengaitan ini masih berstatus dugaan.

Penyidik Bareskrim Polri menyebut pengumpulan bukti dilakukan melalui olah TKP dan pemeriksaan di sejumlah lokasi. Dengan kerangka itu, pernyataan Susatyo menunjukkan bahwa kepolisian masih menyusun konstruksi perkara sebelum mengambil kesimpulan hukum.

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Pembedaan antara dugaan dan fakta hukum penting dalam perkara seperti ini. Sejauh ini, pernyataan yang tersedia berasal dari Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, sehingga pembaca perlu merujuk pada pengumuman resmi Polri untuk perkembangan berikutnya.

Dampak dan Langkah Berikutnya dalam Penyidikan Makar

Langkah terdekat yang tercatat adalah gelar perkara awal pada Kamis (19/11) bersama tim internal dan saksi ahli. Hasil gelar tersebut akan disampaikan oleh Bareskrim Polri kepada publik.

Bagi masyarakat, kejelasan status hukum pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini bergantung pada hasil gelar perkara dan tahapan penyidikan berikutnya. Sumber pemberitaan ini tidak merinci jadwal lanjutan setelah gelar awal tersebut.

Di sisi lain, penggeledahan rumah di Cipete pada Selasa (17/11) malam menunjukkan bahwa pengumpulan bukti masih berlangsung di lapangan. Penyidik juga menyatakan olah TKP dan pemeriksaan di beberapa posko menjadi bagian dari proses itu.

Keterangan lebih lengkap mengenai hasil pemeriksaan, pihak yang dimintai keterangan, dan kemungkinan penetapan status hukum akan bergantung pada pengumuman resmi Bareskrim Polri. Publik dapat mengikuti perkembangan kasus melalui rilis resmi kepolisian setelah gelar perkara digelar.