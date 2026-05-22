Manajemen universitas tengah menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan sejumlah dosen. Penonaktifan beberapa dosen yang diduga terlibat dilakukan untuk mencegah adanya korban lain.

Kasus dugaan kekerasan seksual di kampus UPN 'Veteran' Yogyakarta terungkap. Sejumlah dosen diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya. Manajemen universitas tengah menyelidiki kasus ini dan telah menonaktifkan beberapa dosen yang diduga terlibat.

Penonaktifan dilakukan agar para dosen bisa berkonsentrasi pada penanganan kasus tersebut dan mencegah adanya korban lain. Jika nantinya para dosen itu terbukti melakukan kekerasan seksual, universitas siap menjatuhkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Satgas PPKPT telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk 13 orang korban atau pelapor dan 12 orang saksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu diduga terjadi sejak beberapa tahun lalu dan bentuk kekerasan seksual yang telah diidentifikasi antara lain berupa kekerasan seksual verbal.

Satgas PPKPT akan menyampaikan rekomendasi kepada pihak rektorat dan sanksi yang bisa diberikan kepada para pelaku bisa berupa sanksi ringan, sedang, dan berat. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan telah merekrut sukarelawan teman sebaya dari para mahasiswa untuk mencegah kekerasan seksual





