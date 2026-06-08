Kasus DJBC: Fakta Baru di Persidangan Might mengarah pada dugaan pemerasan jabatan

Persidangan dugaan suap di DJBC mengungkap pola baru di mana pemberi uang tidak mendapat keuntungan tetapi tetap berada dalam tekanan, sehingga diduga pemerasan jabatan atau coercive corruption.

Sidang dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( DJBC ) mengungkap fakta baru yang mengubah perspektif kasus. Spesialis Analis Kontra Intelijen R. Gautama Wiranegara menilai fakta yang emerged lebih mengarah pada dugaan pemerasan jabatan atau coercive corruption , di mana pemberi uang tidak mendapatkan manfaat yang dijanjikan.

Blueray Cargo, meski telah memberi uang, tetap tercatat masuk jalur merah dengan persentase tinggi sekitar 80-90 persen. Saksi Fillar Marindra mengungkap adanya pengaturan rule set targeting yang membuat persentase jalur merah tetap di atas 70 persen. Saksi Sri Pangestuti alias Tuti menyebut ada keluhan John Field bahwa setelah memberi uang tidak ada perubahan perlakuan, serta pernyataan Orlando Hamonangan bahwa jalur udara dapat "dimerahkan" jika tidak bergabung dengan pihak tertentu.

Gautama menekankan bahwa jika pemberian uang dilakukan dalam situasi tekanan dan ancaman, maka kasus ini tidak boleh dilihat hanya sebagai suap biasa. Penyidik perlu menyelidiki kemungkinan pemerasan jabatan, perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha, serta penyalahgunaan kewenangan dalam pengaturan sistem kepabeanan. Pertanyaan kunci adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang berada dalam posisi tertekan





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DJBC Suap Pemerasan Jabatan Coercive Corruption Blueray Cargo

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