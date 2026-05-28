Kiper Denmark Kasper Schmeichel mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional setelah kontraknya di Celtic berakhir. Keputusan pensiun diambil akibat cedera bahu serius yang dialami Schmeichel saat membela tim nasional Denmark pada Maret 2025 lalu.

Schmeichel mengaku telah mempertimbangkan keputusan itu secara matang setelah berkonsultasi dengan sejumlah ahli. Ia telah mencatatkan 120 penampilan internasional bersama tim nasional Denmark dan menjadi bagian penting ketika The Foxes menciptakan kejutan besar dengan menjuarai Liga Inggris musim 2015/16 serta meraih Piala FA 2021. Schmeichel juga tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022 serta membawa Denmark mencapai semifinal Euro 2020





