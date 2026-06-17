Kaskoopsudnas Purwoko Aji Prabowo Kunjungi Lanud Haluoleo Kendari

Kaskoopsudnas Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo melaksanakan kunjungan kerja ke Lanud Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (16/6/2026), untuk meninjau kesiapan operasi satuan, perkembangan fasilitas, serta memperkuat pembinaan olahraga Modern Pentathlon Indonesia (MPI) melalui pelantikan Ketua MPI Sulawesi Tenggara periode 2026-2030.

Kaskoopsudnas Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo melaksanakan kunjungan kerja ke Lanud Haluoleo Kendari , Sulawesi Tenggara , Selasa (16/6/2026), untuk meninjau kesiapan operasi satuan , perkembangan fasilitas, serta memperkuat pembinaan olahraga Modern Pentathlon Indonesia ( MPI ) melalui pelantikan Ketua MPI Sulawesi Tenggara periode 2026-2030.

Kedatangan Kaskoopsudnas bersama sejumlah pejabat utama Makoopsudnas disambut Komandan Lanud Haluoleo Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto beserta jajaran perwira staf Lanud Haluoleo. Dalam kunjungan tersebut, Kaskoopsudnas meninjau kesiapan operasi satuan, bangunan dan fasilitas, serta berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas di Lanud Haluoleo. Selain kegiatan kedinasan, Kaskoopsudnas yang juga menjabat sebagai Ketua Modern Pentathlon Indonesia (MPI) melantik Komandan Lanud Haluoleo sebagai Ketua MPI Sulawesi Tenggara periode 2026-2030.

Pembentukan kepengurusan baru tersebut diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga modern pentathlon di Sulawesi Tenggara. Kaskoopsudnas juga menerima paparan dari Komandan Lanud Haluoleo mengenai perkembangan pembangunan fasilitas serta kesiapan satuan dalam mendukung tugas TNI Angkatan Udara melalui peningkatan kemampuan operasional dan kesejahteraan personel. Usai melaksanakan kegiatan di Kendari, Kaskoopsudnas melanjutkan kunjungan kerja ke Markas Komando Operasi Udara II di Biak untuk meninjau pelaksanaan Latihan Kesiagaan II Kodau III Maleo Perkasa Tahun Anggaran 2026.

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