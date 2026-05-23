Kaskoopsudnas Hadiri Reception on Board Kapal JS Ikazuchi di Tanjung Priok

Kaskoopsudnas Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo menghadiri Reception on Board Kapal JS Ikazuchi yang dipimpin Commander Nobukazu Ryuso di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat petang (22/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja sama dan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Jepang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja sama dan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Jepang. Selain itu, agenda tersebut juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan bilateral, memperkuat komunikasi strategis, serta memperluas jejaring kerja sama antar institusi pertahanan kedua negara. Rangkaian acara diawali dengan tradisi Kagamiwari atau pemecahan tong sake khas Jepang, dilanjutkan Mochitsuki dan penampilan budaya Ken-jutsu yang turut menambah nuansa persahabatan dalam kegiatan tersebut.





