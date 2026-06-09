Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Meresmikan Jaringan Pipanisasi Air Bersih dan Pembangunan Jembatan Modular Bailey

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan jaringan pipanisasi air bersih dan kegiatan reboisasi di kawasan Biara OSF San Damiano, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (8/6/2026). Selain itu, Kasad juga meninjau pembangunan jembatan modular Bailey di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri.

Kepala Staf Angkatan Darat ( Kasad ) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat meresmikan jaringan pipanisasi air bersih dan kegiatan reboisasi di kawasan Biara OSF San Damiano, Pandan , Kabupaten Tapanuli Tengah , Sumatera Utara , Senin (8/6/2026).

Selain meresmikan pipanisasi air bersih, Kasad juga meninjau pembangunan jembatan modular Bailey di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri. Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas warga, dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat





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