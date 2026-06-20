Karya Baleganjur Reng Roh dari Sekaa Gong Kencana Wiguna Memukau Pesta Kesenian Bali

Sekaa Gong Kencana Wiguna sukses memukau penonton Pesta Kesenian Bali dengan karya Baleganjur Reng Roh, yang mengusung tema pemuliaan jiwa dan memadukan inovasi musik, gerak, serta filosofi lokal. Penampilan ini menjadi bukti kreativitas generasi muda Denpasar dalam melestarikan tradisi.

Sekaa Gong Kencana Wiguna sukses memukau penonton Pesta Kesenian Bali XLVIII 2026 melalui penampilan karya Baleganjur bertajuk Reng Roh. Pertunjukan ini merupakan bagian dari ajang Wimbakara Baleganjur Remaja yang digelar di Denpasar.

Karya tersebut berhasil menarik perhatian publik dan dewan juri berkat inovasi dan kedalaman filosofi yang diusung. Reng Roh mengangkat tema pemuliaan jiwa sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Konsep ini menitikberatkan pada kebahagiaan jiwa yang diperoleh melalui berbagai aktivitas sosial, budaya, dan spiritual yang dijalani manusia. Penampilan ini menjadi representasi kekayaan filosofi lokal yang mendalam, memperlihatkan bagaimana tradisi dapat terus hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman.

Komposisi Baleganjur Reng Roh mengelaborasi unsur-unsur musik seperti melodi, tempo, dinamika, ritme, dan timbre, serta olahan vokal yang ditata apik. Tidak hanya musik, sajian gerak atraktif dan teatrikal turut memperkuat gambaran pemuliaan jiwa saat menjalani kehidupan. Perpaduan harmonis antara musik dan visual ini menciptakan pengalaman yang memukau bagi penonton. Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, I Wayan Narta, menjelaskan bahwa Reng Roh dirancang untuk menggambarkan pemuliaan jiwa melalui perpaduan elemen musik dan gerak yang dinamis.

Garapan ini juga terinspirasi dari kearifan musikal masyarakat Kesiman, dengan mengintegrasikan unsur sesandaran dan ancag-ancagan dalam pengolahan instrumen dan struktur musikal. Hal ini menunjukkan upaya pelestarian tradisi melalui inovasi yang kreatif. Penataan gerak dalam Reng Roh mengambil inspirasi dari konsep mebraya atau gotong royong yang kental di masyarakat Bali. Aktivitas keseharian seperti matetekan, metandingan menjelang upacara, serta kegiatan berkesenian seperti megambel dan menari, diterjemahkan menjadi gerak ekspresif yang sarat makna.

Perpaduan ini menciptakan harmoni yang unik antara musik dan koreografi. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan apresiasi tinggi atas penampilan Sekaa Baleganjur Kencana Wiguna. Beliau menilai bahwa mereka tampil maksimal dengan konsep garapan yang matang dan inovatif. Jaya Negara juga bangga melihat semangat regenerasi seniman muda Denpasar yang terus berkarya tanpa meninggalkan akar tradisi budaya Bali.

Penampilan Reng Roh menjadi bukti nyata kreativitas generasi muda yang mampu menciptakan karya baru sekaligus memperkuat posisi Kota Denpasar sebagai pusat pengembangan seni. Dukungan terhadap seniman muda diharapkan terus berlanjut agar warisan budaya leluhur tetap lestari dan berkembang





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Baleganjur Pesta Kesenian Bali Seni Tradisi Inovasi Budaya Generasi Muda

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