Pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 antara Meksiko vs Afrika Selatan berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk tuan rumah. Gol-gol dicetak Julian Quinones dan Raul Jimenez. Afrika Selatan tertinggal 2-0 dan harus bermain dengan 10 pemain setelah Sphephelo Sithole mendapat kartu merah karena pelanggaran berbahaya. Sithole menjadi pemain pertama yang dikeluarkan dalam edisi Piala Dunia 2026.

Pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan digelar pada Kamis, 11 Juni 2026 di Mexico City. Laga tersebut mencatatkan sejarah karena menjadi pertandingan dengan jumlah penonton terkbesar dalam sejarah kejuaraan dunia sepakbola.

Meksiko menunjukkan dominasi sejak awal, membuka keunggulan melalui gol Julian Quinones pada menit ke-9 yang lahir dari kesalahan pertahanan Afrika Selatan. Afrique du Sud atau Bafana Bafana berusaha bangkit namun harus menelan kekalahan lebih keras setelah Raul Jimenez mengokohkan kemenangan 2-0 untuk Meksiko di menit ke-67. Dalam laga tersebut, situasi untuk Afrika Selatan semakin sulit di babak kedua. Gelandang bertahan Sphephelo Sithole melakukan pelanggaran terhadap pemain Meksiko Brian Gutierrez di luar area kotak penalti.

Wasit menilai pelanggaran tersebut berbahaya dan langsung mengeluarkan kartu merah. Sithole menjadi pemain pertama yang mendapat kartu merah dalam edisi Piala Dunia 2026. Lahir di Ulandi, Afrika Selatan, pada 3 Maret 1999, Sithole memulai karier profesionalnya bersama B-SAD. Debutnya terjadi pada 15 Juli 2020 melawan Braga di Primeira Liga yang berakhir 1-1.

Setelah B-SAD terdegradasi, ia pindah ke Tondela dengan kontrak dua tahun, lalu bergabung dengan Gil Vicente melalui pinjaman satu musim dengan opsi pembelian. Sithole sempat following akademi Sporting CP pada musim 2017/18 tanpa kesempatan untuk tim senior. Di level internasional, ia menjadi bagian tim nasional Afrika Selatan di Piala Afrika 2023 yang finis di posisi ketiga. Kartu merah di laga pembuka Piala Dunia 2026 tentu menjadi momen buruk dalam kariernya namun sekaligus menorehkan catatan sejarah.

Sementara itu, upacara pembuka Piala Dunia 2026 juga berjalan megah menandai dimulainya turnamen paling bergengsi di dunia sepakbola. Informasi cara menonton pertandingan secara gratis melalui link streaming resmi juga ramai dibicarakan oleh publik. Prediksi携程? Hmm ignore that. Awards? No. So Text is done above





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