Karhutla di Lahan Gambut Aceh Barat Terus Terjadi Meski Ada Penegakan Larangan

Kebakaran hutan dan lahan menyala di kawasan lahan gambut Desa Kuta Padang, Aceh Barat, Selaku Respons, Polres Aceh Barat melakukan upaya pemadaman dan pendinginan. Luas terbakar mencapai puluhan hektare.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menimpa kawasan lahan gambut di Desa Kuta Padang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat , Provinsi Aceh, pada 1 Juni 2026.

Meskipun telah banyak dilakukan sosialisasi dan penegakan larangan membuka lahan dengan cara membakar oleh kepolisian setempat, praktik tidak bertanggung jawab ini masih sering dilakukan oleh oknum yang nekat. Data dari Pusat Pengendalian dan Operasi (Puskoppol) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat menunjukkan luas area yang terbakar telah mencapai puluhan hektare dan tersebar di beberapa kecamatan, terutama Bubon dan Johan Pahlawan. Apparatus seperti Polres Aceh Barat segera menugaskan personel untuk melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi.

Mereka berusaha mengendalikan api agar tidak meluas lebih jauh ke areas lain yang juga berisiko. Upaya pemadaman dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggunaan air dan alat berat untuk memadamkan api yang menyala di kawasan rawa gambut yang sulit diakses. Selain personel kepolisian, juga melibatkan aparat BPBD, relawan, dan masyarakat setempat dalam penanganan kebakaran yang memakan waktu berjam-jam ini.

Kebakaran yang terjadi di lahan gambut tentu memiliki risiko lebih besar karena gambut yang terbakar akan menyimpan panas di dalamnya dan sulit dipadamkan secara total. Asap dari kebakaran gambut juga berpotensi menimbulkan efek negatif bagi kesehatan masyarakat sekitar dan lingkungan. Pihak authorities memperingatkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar adalah tindakan ilegal yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka menegaskan akan melanjutkan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik di level hukum administratif maupun pidana.

Pengawasan di lapangan perlu diperkuat, termasuk kerja sama antara polisi, kejaksaan, dan aparat desa untuk mencegah terjadinya karhutla berulang. Di sisi lain, masyarakat dihimbau untuk lebih recognize the importance of preserving peatland ecosystems, which are crucial for flood mitigation and biodiversity conservation. Long-term solutions need to be implemented, such as providing education about environmentally friendly land clearing methods and increasing law enforcement.

The local government is also expected to immediately revoke policies or incentives that could encourage the practice of burning. With a coordinated and sustained approach, it is hoped that the destruction of peatlands can be minimized and the risk of future fires can be reduced. This incident underscores the need for solemn commitment from all parties to protect the environment and prevent disasters that have wide impacts.

Joint efforts between authorities, communities, and environmental organizations are essential to address the root causes of deforestation and land burning. Only through such collective action can sustainable land management be achieved and future generations inherit a healthy environment





