Bupati Karawang Aep Syaepuloh menandatangani MoU integrasi data pertanahan dan pajak dengan Pemkot Tangerang Selatan guna meningkatkan akurasi pajak.

Pemerintah Kabupaten Karawang memperkuat upaya integrasi data pertanahan dan perpajakan melalui penandatanganan kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Inisiatif ini dilaksanakan dengan mereplikasi dan memanfaatkan Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak yang dikenal sebagai Sisgita.

Penandatanganan Kerjasama Data Terintegrasi

Bupati Karawang Aep Syaepuloh secara resmi mengukuhkan perjanjian tersebut pada Kamis di Balai Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya yang menjadi saksi dalam prosesi penandatanganan.

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Kebijakan ini diambil berdasarkan pengalaman sukses Pemerintah Kota Tangerang yang telah lama mengimplementasikan sistem integrasi geospasial informasi tanah dan pajak. Adopsi model tersebut menjadi langkah tepat untuk menyelaraskan data administratif di wilayah Karawang.

Mekanisme Sistem Integrasi Geospasial

Sistem Sisgita berfungsi sebagai platform terpusat yang menyatukan data bidang tanah dengan objek pajak dalam satu basis digital. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat melakukan penyelarasan Nomor Identifikasi Bidang dengan Nomor Objek Pajak secara simultan.

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Proses ini juga mendukung validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan agar lebih akurat dan transparan. Pencocokan serta pemutakhiran data dapat dilakukan dengan tingkat ketelitian tinggi sesuai kondisi fisik di lapangan.

Dampak terhadap Pelayanan Publik

Implementasi teknologi geospasial diharapkan mendeteksi ketidaksesuaian data pertanahan dan perpajakan secara dini. Hal ini akan meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang lebih terintegrasi di tingkat daerah.

Bupati Aep Syaepuloh menekankan bahwa pengelolaan sektor pertanahan dan perpajakan akan menjadi lebih tertib melalui sistem ini. Akurasi data yang terjamin akan mendukung optimalisasi pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Harapan Inovasi Antar Daerah

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyatakan bahwa kerja sama ini bukan sekadar adopsi teknologi belaka. Ia berharap adanya ruang pertukaran pengalaman dan pengembangan inovasi yang berkelanjutan antar daerah.

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Setiap wilayah didorong untuk mengembangkan Sisgita sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing. Tujuannya adalah menciptakan standar pelayanan publik yang lebih responsif dan efektif bagi seluruh warga.