Karaton Surakarta Pastikan Kirab Pusaka Malam 1 Suro Digelar Sesuai Pakem

Tradisi sakral Kirab Pusaka Malam 1 Suro di Karaton Surakarta Hadiningrat akan digelar sesuai pakem pada Selasa Wage, 16 Juni 2026. Ribuan warga dijadwalkan hadir menyaksikan prosesi yang dalam suasana hening. Karaton memastikan kesiapan seluruh perangkat, termasuk kebo bule Kiai Slamet dan keturunannya, sambil mengoptimalkan pengamanan di sepanjang rute. Tradisi ini tidak hanyaUpacara sesaji tahunan tetapi juga melambangkan introspeksi spiritual dan pelestarian budaya Jawa

Karaton Surakarta Hadiningrat akan kembali menggelar tradisi sakral Kirab Pusaka Malam 1 Suro sesuai pakem pada Selasa Wage, 16 Juni 2026 pukul 00.00 WIB, yang bertepatan dengan masuknya Rabu, 17 Juni 2026.

Tradisi ini menjadi penanda Tahun Baru Jawa 1960 dan dijadwalkan berlangsung dengan suasana hening atau tapa bisu, sebagai simbol laku prihatin dan refleksi diri dalam menyambut pergantian tahun Jawa. Ribuan warga dari berbagai wilayah diperkirakan akan memadati kawasan Baluwarti untuk menyaksikan prosesi kelahiran raja yang diyakini sebagai malam suci tersebut. Persiapan untuk kirab sudah berjalan sesuai prosedur rutin.

Djoyo Adilogo, yang merupakan cucu Sinuhun Paku Buwono XII Hangabehi sekaligus Bupati Juru Kunci Astana Pajimatan Imogiri, mengatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah menjadi kebiasaan yang dipahami baik oleh petugas maupun abdi dalem. Ia juga menambahkan bahwa telah dilaksanakan gladi bersih selama dua hari sebelum pelaksanaan kirab. Tim Semut Ireng bersama Karti Puro telah menempatkan sekitar 30 personel di sepanjang rute kirab untuk mengatur lalu lintas, membuka jalan, dan mengawal pergerakan Kebo Bule Kiai Slamet.

Setiap perempatan diperkirai oleh petugas agar prosesi dapat berjalan lancar dan tertib. Ia menegaskan bahwa seluruh tradisi dijalankan berdasarkan dawuh Sinuhon yang diteruskan melalui Pengageng Sasana Wilapa sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat, G.K. R. Koes Moertiyah Wandansari atau Gusti Moeng, lalu dikoordinasikan oleh Karti Puro sebagai pelaksana teknis. Karaton saat ini dipimpin oleh Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XIV yang dinobatkan pada 13 November 2025.

Pengelolaan Kebo Bule Kiai Slamet menjadi tanggung jawab Karti Puro dengan pengawasan rutin dari Pengageng Sasana Wilapa dan Gusti Moeng. Srati atau pawang Kebo Bule, Heri, memaparkan bahwa limak ekor keturunan kerbau tersebut telah menjalani persiapan khusus, termasuk perawatan harian dan pemandian. Lima kerbau, terdiri dari dua jantan dan tiga betina, sebelumnya dirawat di kandang lama Kampung Gurawan, kini dialihkan ke kandang Alun-Alun Selatan Karaton.

Kirab akan dimulai dari kompleks Karaton Surakarta Hadiningrat, di mana pusaka karaton diarak mengelilingi benteng diiringi abdi dalem dan Kebo Bule dalam suasana tapa bisu tanpa percakapan. Bagi masyarakat Jawa, tradisi ini bukan hanya upacara tahunan, melainkan juga simbol introspeksi, doa keselamatan, ketenteraman, dan harapan keberkahan. Kebo Bule Kiai Slamet interprets sebagai lambang kesetiaan, keteguhan, dan keharmonisan hubungan manusia dengan alam serta Sang Pencipta. Karaton menantikan seluruh rangkaian dapat berlangsung aman, tertib, khidmat, sekaligus menjadi ruang pelestarian budaya adiluhung Jawa





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