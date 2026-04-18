Karantina Perketat Pengawasan Ternak Kurban dari Timur untuk Jamin Keamanan Pangan

Badan Karantina meningkatkan kewaspadaan pada jalur distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur demi mencegah penyebaran penyakit berbahaya seperti PMK dan antraks.

Badan Karantina mengambil langkah sigap dengan memperketat pengawasan terhadap jalur distribusi hewan kurban yang berasal dari wilayah timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua provinsi tersebut merupakan sentra produksi utama sapi potong di Indonesia dan menjadi titik krusial dalam pengiriman ternak ke berbagai penjuru tanah air.

Deputi Bidang Karantina Hewan, Sriyanto, menekankan pentingnya langkah ini saat memantau langsung aktivitas antrean truk pengangkut hewan ternak di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, NTB, pada Sabtu (18/4/2026). Ia menjelaskan bahwa ternak yang dikirim dari timur ke barat memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan daging nasional, sehingga kelancaran dan keamanan distribusinya harus terjamin.

Pengawasan yang difokuskan pada pintu-pintu keluar utama ternak di berbagai pelabuhan di NTB dan NTT ini bertujuan untuk menjaga kelancaran sekaligus keamanan lalu lintas ternak, terutama dari kelompok ruminansia besar seperti sapi dan kambing. Pelabuhan Gili Mas di Lombok Barat dan Pelabuhan Tenau di Kupang diidentifikasi sebagai jalur strategis untuk distribusi hewan kurban jenis sapi dari wilayah timur menuju daerah tujuan di bagian barat Indonesia. Sriyanto menyebutkan bahwa proses di Kupang relatif lebih lancar karena memanfaatkan kapal motor KM Camara Nusantara. Sementara itu, pengiriman dari Flores bisa langsung menuju Bima, bahkan terkadang langsung ke Kalimantan maupun Sulawesi, menunjukkan kompleksitas jaringan distribusi yang ada.

Untuk menjamin kesehatan dan keamanan pangan, Badan Karantina secara tegas memastikan bahwa seluruh hewan kurban yang dilalulintaskan dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit-penyakit berbahaya seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), antraks, serta penyakit kulit berbenjol. Setiap ekor ternak wajib menjalani serangkaian proses pengambilan sampel dan pemeriksaan menyeluruh sebelum diizinkan diberangkatkan. Hal ini merupakan langkah preventif yang krusial untuk mencegah potensi penyebaran penyakit antar wilayah. Sriyanto menegaskan, 'Kami mewajibkan sebelum hewan dilalulintaskan harus diambil sampel dan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan hewan tersebut sehat.' Upaya ini tidak hanya berhenti pada pemeriksaan fisik, tetapi juga mendorong para pelaku usaha dan peternak untuk secara proaktif memenuhi seluruh dokumen persyaratan yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan sumber daya alam hayati kawasan yang berbasis pada analisis risiko yang cermat. Dengan demikian, rantai pasok hewan kurban dapat berjalan dengan aman dan terkendali, dari peternak hingga sampai ke tangan konsumen.

Kepala Balai Karantina NTB, Ina Soelistyani, turut menegaskan bahwa sertifikasi kesehatan hewan memegang peranan sebagai instrumen utama dalam menjamin keamanan setiap aktivitas distribusi hewan kurban antar pulau. Hingga per tanggal 18 April 2026, data dari Karantina NTB mencatat sebanyak 19.700 ekor sapi telah berhasil dilalulintaskan dari wilayah NTB. Jumlah Sertifikat Veteriner (SV) yang telah diterbitkan pun mencapai lebih dari 19.000 dokumen, menunjukkan tingginya volume kegiatan distribusi yang terkelola. Khusus untuk distribusi menuju wilayah Jabodetabek, kuota pengiriman sapi tercatat sekitar 22.500 ekor, dengan realisasi pengiriman yang terus berjalan dan menyisakan beberapa ribu ekor lagi untuk dipenuhi. Ina menambahkan, 'Sertifikasi adalah penjaminan. Kami menyatakan hewan yang dilalulintaskan memang sudah diperiksa dan hasilnya memang bebas dari penyakit yang tidak seharusnya ada, misalnya PMK, antraks, dan yang lain-lain agar ternak nanti sampai ke masyarakat benar-benar sudah terjamin keamanannya.' Komitmen untuk menjaga kualitas dan keamanan ternak kurban ini menjadi prioritas utama Badan Karantina dalam memastikan ibadah kurban dapat terlaksana dengan baik dan aman bagi seluruh umat.





