Karangan Bunga Hiasi Kantor BGN Usai Dadan Hindayana Dicopot, Gema Kosgoro: Terima Kasih Bapak Presiden

Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dihiasi karangan bunga setelah Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya. Karangan bunga berisi ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena sudah merombak pejabat BGN. Aktivitas di kantor belum normal, akses ke ruang kerja dibatasi, dan pengamanan diperketat. Presiden menunjuk pengganti untuk posisi Kepala dan Wakil Kepala BGN.

Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dihiasi karangan bunga setelah Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya. Hingga pukul 10.45 WIB, delapan karangan bunga telah terpasang di lingkungan kantor.

Tujuh karangan bunga ditempatkan di area dalam kompleks kantor, sementara satu karangan bunga lainnya dipasang di bagian luar gedung. Karangan-karangan bunga tersebut berjajar di sejumlah titik dan menjadi perhatian pegawai maupun tamu yang berada di sekitar kantor. Salah satu karangan bunga yang paling mencolok berada di dekat papan nama BGN. Karangan bunga itu berisi ucapan dari Gema Kosgoro yang menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena sudah merombak pejabat BGN.

'Terimakasih Bapak Presiden atas dipecatnya Dadan-Sony-Lodewyk. Selamat Bertugas Pimpinan BGN yang Baru,' demikian bunyi tulisan yang tertera pada karangan bunga tersebut. Selain dipenuhi karangan bunga, aktivitas di kantor BGN pada Rabu pagi juga belum berjalan normal. Sejumlah pegawai terlihat menunggu di luar gedung dan area lobi kantor, sementara akses menuju ruang kerja dibatasi.

Pengamanan di lingkungan kantor juga tampak diperketat. Sejumlah petugas keamanan berjaga di area pintu masuk dan halaman gedung. Beberapa personel TNI berseragam lengkap juga terlihat berada di lokasi. Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.

Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Karangan Bunga Hiasi Kantor BGN Usai Dadan Hindayana Dicopot, Gema Kosgoro: Terima Kasih Bapak Preside





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