Kapten Wataru Endo Siap Menghadapi Belanda dan Swedia di Piala Dunia 2026

Kapten Wataru Endo memimpin Timnas Jepang dalam Piala Dunia 2026 dengan misi mencetak sejarah baru bagi Asia. Jepang akan menghadapi Belanda dan Swedia dalam Grup F yang mempertemukan Endo dengan rekan setimnya di Liverpool.

Kehadiran skuad Samurai Biru di Amerika Utara kali ini membawa misi ambisius untuk menghancurkan dominasi negara-negara elite sepak bola dunia demi mengukir sejarah baru bagi benua Asia. Bintang Liverpool itu merasa sangat antusias karena laga pembuka Grup F akan menjadi panggung reuni panas bersama rekan-rekan setimnya di Anfield yang membela Timnas Belanda. Kapten berusia 33 tahun itu memandang pertemuan tersebut sebagai momen spesial yang memberikan motivasi tambahan untuk tampil maksimal bagi negaranya.

Pertarungan antara Jepang dan Belanda dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas pada Senin, 15 Juni 2026, dan diprediksi menyita perhatian jutaan pasang mata. Setelah menghadapi ujian berat dari De Oranje, tantangan bagi Endo belum berhenti karena ia juga harus meladeni rekan setim lainnya di kubu Swedia. Jepang dijadwalkan menghadapi Swedia yang diperkuat bomber tajam Alexander Isak pada laga pamungkas grup akhir Juni mendatang. Pertemuan dua bintang Liverpool itu akan menjadi penentu siapa yang lebih perkasa saat membela negara masing-masing.

Di sela-sela dua laga berat tersebut, pasukan Samurai Biru juga wajib waspada ketika menghadapi Tunisia di Stadion Monterrey demi mengamankan poin krusial. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung ketiga bagi Wataru Endo setelah sebelumnya tampil pada edisi 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar. Pelatih Hajime Moriyasu pun telah mematok target tinggi agar Jepang mampu melangkah lebih jauh dari pencapaian terbaik mereka selama ini





Bukan Cristiano Ronaldo, Michael Olise Sebut Kapten Man United sebagai Pemain Terbaik Timnas PortugalBukan Cristiano Ronaldo, Michael Olise pilih kapten Man United sebagai pemain terbaik Portugal saat ini.

Skenario Tanpa Jay Idzes: 3 Nama Bisa Gantikan Sang Kapten di Lini Belakang Timnas IndonesiaJay Idzes terancam absen bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Berikut tiga bek tangguh di skuad John Herdman yang siap menambal posisinya.

Wataru Endo sangat antusias hadapi Belanda di Piala Dunia 2026Kapten timnas Jepang Wataru Endo mengaku sangat antusias menghadapi Belanda pada laga perdana Grup F Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ...

Banyak Rekan Setim, Wataru Endo Antusias Hadapi Belanda pada Piala Dunia 2026Kapten Jepang Wataru Endo antusias menghadapi Belanda pada laga perdana Piala Dunia 2026 tanggal 15 Juni mendatang.

