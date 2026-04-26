Kapten Kapal Tanker Indonesia Disandera Perompak di Somalia

Kapten kapal tanker Honour 25, Ashari Samadikun, dan 16 awak kapal lainnya disandera perompak di perairan Somalia. Keluarga berharap pemerintah Indonesia turun tangan membantu proses pembebasan.

Kabar mengejutkan datang dari perairan Somalia pada Selasa, 21 April 2026, di mana Kapten kapal tanker Honour 25, Ashari Samadikun , seorang warga negara Indonesia berusia 33 tahun, dilaporkan disandera oleh kelompok perompak bersenjata.

Bersama dengan Ashari, terdapat 16 awak kapal lainnya yang juga menjadi korban penyanderaan. Kejadian ini terjadi saat kapal tanker tersebut sedang dalam perjalanan dari Oman menuju Somalia, sebuah wilayah yang dikenal rawan terhadap aktivitas perompakan. Informasi awal mengenai peristiwa nahas ini diterima oleh keluarga Ashari melalui pesan suara yang dikirim langsung oleh sang kapten kepada istrinya, Santi Sanaya, yang berusia 26 tahun.

Santi menceritakan bahwa suaminya menghubunginya sekitar pukul 19.30 Waktu Indonesia Tengah (Wita) dan memberitahukan bahwa kapal mereka diserang oleh bajak laut. Santi sempat mencoba menghubungi kembali suaminya, dan pada saat itu telepon selulernya masih aktif, namun tidak ada jawaban. Beberapa jam kemudian, nomor telepon suaminya sudah tidak aktif sama sekali, menambah kekhawatiran keluarga. Komunikasi terakhir dengan Ashari terjadi melalui panggilan video pada malam hari kejadian.

Dalam panggilan tersebut, kondisi Ashari masih terlihat baik-baik saja, namun Santi menjelaskan bahwa situasi di atas kapal sangat dinamis dan berubah-ubah tergantung pada tingkat ancaman yang diberikan oleh para perompak. Lebih lanjut, Santi mengungkapkan bahwa para kru kapal sempat menerima ancaman serius dari para penyandera. Mereka diancam akan dieksekusi jika tebusan tidak dipenuhi. Ancaman ini tentu saja membuat keluarga Ashari sangat terpukul dan diliputi ketakutan.

Selain Ashari yang berasal dari Gowa, Sulawesi Selatan, terdapat juga awak kapal lainnya yang merupakan warga negara Indonesia, yaitu Adi Faizal dari Bulukumba, Wahudinanto dari Pemalang, dan Fiki Mutakin dari Bogor. Meskipun kapal tanker Honour 25 merupakan milik perusahaan asing yang berbasis di Uni Emirat Arab, keluarga Ashari berharap agar pemerintah Indonesia dapat memberikan bantuan dan dukungan penuh dalam proses pembebasan para sandera. Hingga saat ini, belum ada informasi yang jelas mengenai nasib para kru kapal.

Pihak perusahaan pemilik kapal dikabarkan sedang melakukan negosiasi dengan kelompok perompak, namun belum memberikan informasi yang pasti kepada keluarga korban. Santi menyatakan bahwa mereka hanya bisa menunggu dengan cemas sambil berharap adanya kabar baik. Kesedihan mendalam juga dirasakan oleh ibu Ashari, Siti Aminah, yang berusia 57 tahun. Ia tidak dapat menahan air matanya saat mengenang sosok putranya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga.

Siti Aminah mengungkapkan bahwa Ashari selalu berusaha menenangkan dan menghibur dirinya, namun ia sangat sedih karena kehilangan sosok putra yang baik dan bertanggung jawab.









Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indonesia Tamu Kehormatan, Presiden Tunisia Membuka Paviliun Indonesia dalam Pameran Buku Internasional Tunisia ke-40Berita Indonesia Tamu Kehormatan, Presiden Tunisia Membuka Paviliun Indonesia dalam Pameran Buku Internasional Tunisia ke-40 terbaru hari ini 2026-04-24 12:23:40 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Misteri Teluk Algeciras: Ilmuwan Temukan 124 Bangkai Kapal Karam dari Era Romawi hingga PD IIArkeolog baru saja mengonfirmasi temuan 124 bangkai kapal karam di Teluk Algeciras, mulai dari kapal dagang purba hingga kapal selam rahasia PD II.

Read more »

5 Fakta Wacana Indonesia Pajaki Kapal yang Melintas di Selat Malaka, Negara Tetangga GusarPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Grand Final Proliga 2026: Kapten Jakarta Pertamina Enduro Ungkap Kunci Comeback atas Gresik Phonska Plus IndonesiaBerita Grand Final Proliga 2026: Kapten Jakarta Pertamina Enduro Ungkap Kunci Comeback atas Gresik Phonska Plus Indonesia terbaru hari ini 2026-04-24 20:38:55 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Kapal Honour 25 Dibajak di Somalia, Istri Nakhoda Beberkan Detik-Detik MencekamAshari, nakhoda kapal Honour 25 sempat mengirimkan voice note yang mengabarkan bahwa kapalnya dibajak di tengah laut Somalia.

Read more »

Bukan Selat Hormuz, Kapal Tanker Minyak Justru Dibajak di Laut Merah!Kapal tanker minyak dilaporkan dibajak di Laut Merah lepas pantai Somalia

Read more »