Kapolri Ziarah ke Makam Gus Dur Jelang HUT Bhayangkara ke-80

Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah ke makam Gus Dur di Jombang menyambut hari Bhayangkara ke-80. Kunjungan didampingi Gubernur Jatim Khofifah dan disambut Gus Kikin. Kegiatan ini diiringi doa dan penaburan bunga.

Menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama rombongan pejabat utama Mabes Polri dan Polda Jawa Timur melakukan ziarah ke makam Presiden RI ke-4, K.H.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu, 20 Juni 2026. Kunjungan Kapolri juga didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Rombongan disambut oleh Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Machfudz (Gus Kikin), yang kemudian mengalungkan surban kepada Kapolri sebagai tanda penghargaan. Setelah penyambutan, Kapolri dan rombongan memanjatkan doa serta menaburkan bunga di makam Gus Dur.

Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI ke-4 dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Di masa kepemimpinannya, ia memproseskan agenda reformasi yang termasuk mendorong profesionalisme militer dan memperkuat supremasi sipil. Pemisahan TNI dan Polri di oficialkan melalui TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 dan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 yang mengatur peran masing-masing lembaga. Langkah historis ini menjadi fondasi terpisahnya penjagaan keamanan dari kekuatan pertahanan.

Kegiatan ziarah Kapolri ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 29 Juni 2026. Acara tersebut mencerminkan penghargaan terhadap warisan Gus Dur, terutama dalam konteks reformasi di bidang keamanan dan demokratisasi. Kehadiran Kapolri bersama pejabat tinggi polri dan gubernur Jawa Timur mempertegas komitmen terhadap nilai-nilai reformasi yang telah diwariskan. Kunjungan ke makam Gus Dur sekaligus menjadi momen refleksi akan perjalanan policing di Indonesia pasca-reformasi yang awalnya dimotori oleh pemisahan Polri dari TNI.

Dengan demikian, ziarah ini tidak hanya act of remembrance tetapi juga simbolik dalam menghubungkan masa kini dengan sejarah penting Reformasi 1998 dan kebangkitan sumpah pemuda. Topik News: Kapolri, Gus Dur, Ziarah, Hari Bhayangkara, Reformasi





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