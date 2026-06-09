Kapolri Ungkap Alasan Polri Bertugas di Sektor Pangan dan Gizi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan keterlibatan Polri di sektor pangan dan gizi untuk mendukung program strategis nasional, terutama swasembada pangan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan secara rinci alasan di balik ketentuan yang memperbolehkan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga yang menangani sektor pangan dan gizi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Menurutnya, penempatan tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas negara pada bidang-bidang strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan ketahanan nasional. Di sektor pangan dan gizi, keterlibatan Polri merupakan bagian dari dukungan terhadap berbagai program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah. Salah satu fokus utama yang ingin didorong adalah percepatan terwujudnya swasembada pangan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat.

Sepintas kita melihat bahwa ada tugas-tugas kita untuk bisa mendukung program-program dan kebijakan strategis untuk kepentingan nasional, kata Listyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Program strategis yang menjadi perhatian pemerintah adalah mewujudkan swasembada pangan. Sebab, Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia mandiri dan tidak lagi bergantung pada negara asing. Saya kira swasembada pangan, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, tentunya menjadi perhatian Bapak Presiden.

Bagaimana beliau ingin menghilangkan ketergantungan terhadap impor dan bagaimana ke depan bahwa Indonesia bisa mandiri, ungkap Kapolri. Oleh karena itu, Listyo menilai, pelibatan Polri di berbagai sektor di luar pengamanan adalah untuk isu strategis dan kepentingan nasional. Dan saya kira Bapak Presiden ingin Polri bisa terlibat untuk hal-hal yang seperti itu, terkait dengan hal-hal yang strategis dan untuk kepentingan nasional, katanya.

Langkah ini sejalan dengan berbagai inisiatif lain yang melibatkan TNI-Polri dalam ketahanan pangan, seperti program Makan Bergizi Gratis yang diapresiasi Presiden Prabowo. Kapolri juga telah meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 gudang ketahanan pangan untuk memperkuat kemandirian pangan Polri dan ekosistem rantai pasok. Selain itu, Polri mencatatkan capaian signifikan dengan menanam 566 ribu hektare jagung sebagai bagian dari dukungan terhadap prioritas nasional di bidang pangan.

Kehadiran Polri di sektor pangan dan gizi diharapkan tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, peran Polri semakin luas dan strategis dalam mendukung agenda pemerintah demi kemandirian bangsa





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