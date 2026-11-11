Kapolri Suyudi Luncurkan Program Minggu Kasih di Gereja Seluruh Indonesia

Program Minggu Kasih Polri yang diluncurkan Kapolri Jenderal Suyudi menyasar seluruh gereja di Indonesia untuk mempererat hubungan dengan umat Kristiani dan menjaga kamtibmas.

Program Minggu Kasih telah resmi dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di berbagai lokasi ibadah Kristen, dimulai dari Kabupaten Ogan Komering Ilir hingga Jakarta. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi sejak ia menjabat pada tanggal 1 Oktober 2026 lalu. Langkah strategis ini melibatkan aparat kepolisian dari tingkat daerah hingga sektor, termasuk Kapolda dan Kapolres, untuk melakukan kunjungan rutin ke rumah ibadah.

Mekanisme Kunjungan Polisi ke Rumah Ibadah

Kapolri Jenderal Suyudi secara eksplisit menyatakan bahwa kehadiran aparat keamanan di dalam gereja bukanlah sekadar kunjungan sosial biasa, melainkan upaya serius untuk membawa pesan damai dan kebersamaan antarwarga negara. Melalui unggahan resmi di media sosial Instagram, beliau menekankan bahwa jajaran kepolisian hadir langsung di tengah jemaat untuk bersilaturahmi, mempererat persaudaraan, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas ibadah mereka dengan aman, nyaman, dan kondusif tanpa gangguan.

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Dalam setiap pelaksanaan kegiatan ini, polisi memperkenalkan salam khas berupa melipat kedua tangan dengan tajuk 'Polisi Bersama Masyarakat'. Gestur simbolis ini dimaksudkan sebagai wujud komitmen Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan fisik semata, tetapi juga hadir sebagai pelindung, pengayom, serta pemberi pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tujuannya adalah menciptakan harmonisasi yang kuat antara penegak hukum dan warga sipil.

Respons Publik dan Kritik Terhadap Waktu Pelaksanaan

Walaupun niat baik telah disampaikan oleh pimpinan Polri, program ini menuai kritik tajam dari sebagian warganet dan organisasi pemantau hak asasi manusia karena dianggap menganggu jalannya ibadah suci. Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, secara terbuka menilai bahwa kehadiran polisi saat ibadah berlangsung berpotensi menjadi bentuk intimidasi psikologis terhadap para jemaat yang sedang berdo'a. Beberapa laporan menyebutkan sosialisasi dilakukan tepat saat misa即将 dimulai, sehingga membuyurkan kekhusyukan doa.

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Situasi ini diperburuk oleh konteks sosial-politik terkini di mana sejumlah pendeta seperti Rena Sesaria Yudhita dan Jimmy Marcos Immanuel Sormin diketahui mengangkat gestur tiga jari di mimbar gereja pada awal November 2026. Aksi simbolis tersebut muncul sebagai respons atas demo mahasiswa tanggal 28 Oktober 2026 dan kritik terhadap isu-isu sosial ekonomi, sehingga kehadiran aparat di ruang yang sama sering disalahtafsirkan sebagai upaya penindasan atau pengawasan berlebihan.

Sebagai respons atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, Direktorat Binmas Polda Jawa Timur memberikan permohonan maaf resmi terkait pelaksanaan kegiatan di Gereja Katedral Surabaya. Mereka menyampaikan komitmen untuk menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi penting agar pelaksanaan ke depan lebih memperhatikan waktu, kenyamanan, serta kekhusyukan ibadah dengan tetap menghormati tata ibadah dan ketentuan masing-masing rumah ibadah.

Jangkauan Nasional dan Koordinasi Daerah

Program ini telah menjangkau wilayah yang sangat luas dengan partisipasi aktif berbagai Kapolda di seluruh Indonesia. Pada hari Minggu tanggal 1 November 2026, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan melaksanakan kunjungan di Gereja Katolik Katedral Santa Perawan Maria Medan, sementara Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mengunjungi Gereja HKBP Sudirman Jakarta Selatan. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman juga hadir di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Raja Ternate.

Pada minggu berikutnya, tepatnya tanggal 8 November 2026, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini melaksanakan kegiatan serupa di GKI Malompo Nabire, dan Wakapolda Riau Brigjen Simson Zet Ringu hadir di Gereja HKBP Resort Sukajadi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Utara, Tangerang Selatan, Bekasi Kota, serta Polres Melawi di Kalimantan Barat juga turut berpartisipasi aktif dalam menyebarkan pesan perdamaian ini ke tingkat akar rumput.

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Dampak Sosial dan Langkah Ke Depan

Kepala Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, Romo Cornelius Triwidya Tjahja Utama, memberikan klarifikasi bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menghimbau Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Beliau pun meminta maaf jika kehadirannya menimbulkan ketidaknyamanan bagi jemaat, namun menegaskan bahwa dialog ini diperlukan untuk menyerap aspirasi terkait situasi keamanan di lingkungan sekitar gereja. Program Minggu Kasih diharapkan akan terus dievaluasi agar dapat berjalan optimal tanpa mengganggu hak dasar beragama.