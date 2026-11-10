Kapolri Rotasi 25 Pejabat Tinggi dan Menengah Polri Berbasis Meritokrasi

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi terhadap 25 perwira tinggi dan menengah Polri. Keputusan ini diterapkan pada November 2026 dengan prinsip meritokrasi untuk peningkatan kinerja institusi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Suyudi Ario Seto resmi mengumumkan pelaksanaan rotasi terhadap lima puluh dua personel dalam pangkat Perwira Tinggi dan Perwira Menengah. Pengumuman ini menegaskan komitmen institusi kepolisian dalam menjaga dinamika organisasi dan penyegaran aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku. Mutasi jabatan ini tertuang secara resmi dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 yang diterbitkan pada tanggal 9 November 2026. Keputusan strategis ini menjadi bagian dari siklus pembinaan karier personel yang rutin dilakukan untuk menjamin profesionalisme di seluruh lini komando.

Mekanisme Mutasi dan Prinsip Meritokrasi Polri

Irjen Pol Johnny Eddizon Isir yang menjabat sebagai Kadiv Humas Polri menjelaskan secara rinci bahwa mutasi jabatan merupakan instrumen vital dalam pembinaan karier dan penyegaran struktur organisasi. Proses penempatan personel baru dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi secara mendalam serta mengedepankan prinsip meritokrasi yang ketat. Penilaian terhadap kompetensi, kapabilitas, dan integritas menjadi faktor penentu utama dalam setiap keputusan mutasi yang diambil oleh pimpinan tinggi kepolisian.

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Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang ditugaskan memiliki kualifikasi yang tepat sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing. Prinsip ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal untuk mencegah kesenjangan kinerja dan memastikan akuntabilitas di seluruh jenjang hierarki.

Dedikasi Pejabat Lama dan Harapan Kepada Pejabat Baru

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pejabat yang selesai masa tugasnya atas dedikasi dan pengabdian mereka kepada institusi kepolisian. Apresiasi ini disampaikan secara resmi dalam keterangannya di Jakarta pada tanggal 10 November 2026. Johnny menyatakan bahwa kontribusi para pejabat sebelumnya merupakan fondasi penting yang telah dibangun untuk mendukung stabilitas dan kemajuan operasional kepolisian secara nasional.

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Kepada para pejabat yang mendapat amanah baru, Johnny berharap agar mereka dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing. Harapan utama adalah agar para pejabat baru mampu memperkuat soliditas tim dan meningkatkan sinergi antar unit kerja. Dengan adaptasi yang cepat, pelaksanaan tugas kepolisian dapat semakin optimal dan responsif terhadap berbagai tantangan keamanan yang muncul di masyarakat. Penguatan soliditas ini diyakini akan menghasilkan kinerja yang lebih unggul dalam melayani masyarakat dan menegakkan hukum.

Rincian Mutasi Pejabat Kunci dan Penempatan Strategis

Mutasi terhadap lima belas personel tingkat tinggi mencakup perubahan peran strategis di berbagai direksi utama. Komjen Pol Syahardiantono yang semula sebagai Pati Bareskrim Polri pada penugasan KSP dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Sementara itu, Komjen Pol Yuda Gustawan yang juga dari Baintelkam Polri pada penugasan KSP ditunjuk sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Perubahan di tingkat perwira tinggi ini menandakan pergeseran fokus pada pengembangan kebijakan dan strategi pendidikan.

Di tingkat perwira menengah, Kompol Dede Chandra Gunawan yang sebelumnya sebagai Kanit 1 Subdit Monitoring Ditintel Densus 88 AT Polri dimutasikan sebagai Pamen Polda Sulut. Kompol Setiawan yang berposisi sebagai Kasubnit Analis dan Tekintel Unit Intel Satgas Vil Jateng Densus 88 AT Polri juga mengalami mutasi sebagai Pamen Polda Papua. Kedua penempatan ini mencerminkan upaya pemerataan pengalaman intelijen dan penegakan hukum di wilayah-wilayah strategis yang membutuhkan penanganan khusus.

Dampak Organisasi dan Langkah Strategis Ke Depan

Komite evaluasi internal akan memantau efektivitas rotasi ini terhadap produktivitas operasional di seluruh wilayah. Langkah strategis ini dirancang untuk memastikan tidak adanya kekosongan kepemimpinan di unit-unit kritis seperti Bareskrim, Densus 88 AT, dan Lemdiklat Polri. Kompol Mochammad Ade Rizki Fitriawan yang sebelumnya Kasubbag Seleksi Bagdalpers Ro SDM Polda Metro Jaya dimutasikan sebagai Pamen Polda Gorontalo menunjukkan adanya redistribusi sumber daya manusia di bidang administrasi dan seleksi personel.

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Penempatan AKBP Reza Arifian dari posisi Assessor SDM Kepolisian Muda TK I Ro SDM Polda Metro Jaya sebagai Pamen Polda Gorontalo juga menjadi indikator pergeseran beban kerja di bidang sumber daya manusia. Similarly, Kompol Irfan Widyanto dari Kanit 2 Subdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri dipindahtugaskan sebagai Pamen Polda Maluku, sementara Kompol Sunardi Alie dari Kanit 1 Subdit Pamwal Dittindak Densus 88 AT Polri menjadi Pamen Polda Malut. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Polri untuk mengisi kekosongan jabatan dengan personel yang kompeten dan siap menghadapi tantangan keamanan masa depan.