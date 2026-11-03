Kapolri Mutasi 264 Pejabat Polri November 2026 Ganti Puncak Metro Jaya

Kapolri mencabut Surat Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP/2026 mutasi 264 perwira November 2026. Pejabat kunci Polda Metro Jaya dilantik ulang untuk stabilisasi organisasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah resmi menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP/2026 yang mengatur perubahan jabatan atau mutasi bagi dua ratus enam puluh empat perwira tinggi dan perwira menengah pada bulan November dua ribu dua puluh enam. Dokumen administratif ini secara resmi ditandatangani dan diberi tanggal dua November dua ribu dua puluh enam oleh Pimpinan Tertinggi Kepolisian, menandai sebuah pergantian komando skala besar yang akan mempengaruhi struktur kepemimpinan di berbagai satuan kerja.

Proses Mutasi dan Mekanisme Rotasi Jabatan

Mekanisme mutasi dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia dirancang sebagai instrumen administratif yang sah untuk melakukan penyegaran terhadap jajaran kepemimpinan. Langkah strategis ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses evaluasi ketat terhadap kinerja, kompetensi, dan kebutuhan operasional di berbagai daerah. Surat Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP/2026 menjadi payung hukum yang mengesahkan perpindahan ribuan personel dari satu jabatan ke jabatan lainnya, memastikan bahwa alur komando tetap jelas dan responsif terhadap dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks di tengah masyarakat.

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Pengumuman mutasi ini menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian inheren dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personil Polri. Sistem ini bertujuan untuk mencegah stagnasi kepemimpinan dan memastikan bahwa roda pemerintahan kepolisian berjalan optimal. Dengan melakukan rotasi secara berkala dan terstruktur, Kepolisian Negara Republik Indonesia berupaya menjaga kesinambungan organisasi agar tetap tangguh dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang dan berubah seiring dengan waktu, serta memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan tetap terjaga dengan standar profesionalitas tertinggi.

Posisi Juru Bicara dan Alasan Strategis Kepolisian

Kepala Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, memberikan klarifikasi resmi mengenai langkah besar ini. Dalam keterangannya yang disampaikan di Jakarta pada hari Selasa tanggal tiga November dua ribu dua puluh enam, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menekankan bahwa mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang wajar dan tidak terhindarkan dalam dinamika organisasi besar seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beliau menegaskan bahwa hal tersebut merupakan upaya penyegaran organisasi yang mendasar untuk memastikan bahwa roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan optimal.

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Irjen Pol Johnny Eddizon Isir juga menambahkan bahwa kebijakan ini diambil sejalan dengan perkembangan tantangan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin kompleks. Penempatan personil di berbagai jabatan strategis dilakukan dengan pertimbangan matang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Dengan demikian, perpindahan jabatan ini bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan strategi jangka panjang untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan yang mungkin muncul di masa depan, serta memastikan bahwa setiap pemimpin di lapangan memiliki motivasi dan energi baru untuk berkinerja maksimal.

Dampak Nyata dan Pergantian Pejabat Polda Metro Jaya

Sektor operasi kepolisian di wilayah DKI Jakarta mengalami perubahan struktur kepemimpinan yang signifikan akibat pelaksanaan surat tersebut. Kapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, diangkat dan dilantik dalam jabatan baru sebagai Kepala Operasi Kepolisian di lingkungan Polda Metro Jaya. Pergantian posisi ini menjadi salah satu fokus utama dalam mutasi ini, mengingat tingginya kompleksitas tugas keamanan di ibu kota. Langkah penataan kembali pos komando ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara divisi operasional dan komando wilayah, sehingga respons terhadap kejadian darurat di Jakarta dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi.

Perubahan struktur juga terjadi secara masif pada tingkat pimpinan divisi dan intelijen di Polda Metro Jaya. Kombes Pol Ardyansyah diangkat dalam jabatan baru sebagai Direktur Intelijen Keamanan di lingkungan Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kombes Hendri Umar menerima penugasan baru sebagai Kapolres Metro Jakarta Timur. Selain itu, AKBP Ananda Fauzi Harahap ditetapkan sebagai Wakil Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya, dan AKBP David Triyo Prasojo ditunjuk sebagai Kepala Seksi Bina Masyarakat Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya. Penataan personel di berbagai sektor kunci ini dimaksudkan untuk memperkuat daya tangkap dan daya cegah kepolisian dalam menjaga ketertiban umum di wilayah Jakarta dan sekitarnya.