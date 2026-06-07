Kapolri Listyo Sigit Inginkan Jadi Aktivis Usai Pensiun, Siap Kawal Perjuangan Buruh

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan keinginan menjadi aktivis setelah pensiun. Ia menyatakan kesiapan mengawal perjuangan buruh dan menolak UU Cipta Kerja. Pernyataan ini disampaikan pada Kongres III KSPSI dan mendapat dukungan dari konfederasi buruh.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengejutkan publik dengan mengungkapkan keinginannya untuk beralih menjadi aktivis setelah pensiun dari jabatan Kepala Polri. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan pada Kongres III Konfederasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ).

Ia mengaitkan keinginannya dengan kondisi kekosongan peran aktivis di ranah publik yang terjadi karena banyaknya aktivis yang kini menempati jabatan di pemerintahan. Keinginannya dianggap untuk mengisi kembali ruang aktivisme yang selama ini menjadi pilar penting menyuarakan aspirasi rakyat. Tepuk tangan meriah dari para buruh peserta kongres menunjukkan antusiasme atas potensi dukungan dari sosok pentolan kepolisian sekelas Kapolri.

Dalam sambutannya, Sigit juga bercanda akan pengalamannya menghadapi demonstrasi selama lima tahun menjabat, dan ingin merasakan menjadi bagian dari demo setelah pensiun, khususnya kepada tokoh seperti Jumhur Hidayat. Selain itu, ia menegaskan dukungannya terhadap perjuangan buruh, termasuk menolak UU Cipta Kerja dan mendukung upaya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Komitmen ini disambit baik oleh buruh. Kehadiran pejabat seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Presiden KSPSI Andi Gani memperkaya konteks kongres.

Ketika ditanya apakah keinginannya itu serius atau hanya bercanda, Sigit menjawab, Emangnya enggak boleh yaa, yang mengindikasikan keseriusan di balik humor. Dukungan dari dua konfederasi buruh besar, KSPSI dan KSPI, yang kompak menolak upaya penggantian dan justru mendukung Sigit, menjadi cikal bakal yang kuat. Selain itu, Sigit kini telah resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI, mengukuhkan komitmennya pada perjuangan buruh.

Di sisi lain, ia juga mengajak buruh bersatu dengan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi demi Indonesia Emas 2045, serta menekankan pentingnya sinergitas Polri, buruh, dan masyarakat lainnya menghadapi tantangan global. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseimbangan peran institusi kepolisian dengan aktivisme politik dan kontroversi politik kerja di Indonesia





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